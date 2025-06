Derrubada de veto da energia pode gerar o equivalente a 6 anos de bandeira vermelha

Contas de luz (Marcello Casal JrAgência Brasil)

A derrubada pelo Congresso Nacional dos dispositivos do veto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia aplicado no texto do Marco Regulatório de Energia Offshore pode gerar um custo adicional na conta de luz equivalente a seis anos de bandeira vermelha de patamar 1 e mais 19 anos de bandeira amarela, conforme estudo técnico da Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE).

O cálculo estima que a decisão do Congresso resultará em um adicional de R$ 197 bilhões até 2050, com aumento aproximado de 3,5% na conta de energia e impacto direto no preço dos produtos e serviços, com subsequente alta da inflação.

A estimativa é que cada 100 quilowatts hora (kw/h) consumidos passe a valer o equivalente a R$ 4,46, nos primeiros 72 meses – mesmo valor da bandeira vermelha de patamar 1 -, e mais 228 meses de R$ 1,88 para cada 100 kw/h – o mesmo da bandeira amarela.

