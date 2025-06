Silvio Costa Filho e 35 prefeitos defendem Porto Seco para interiorização do desenvolvimento do estado

Em reunião com a Comagsul, Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a urgência de obras estruturantes para o desenvolvimento de Pernambuco

A reunião com a ComagSul teve como objetivo avançar em uma proposta sólida, escolhendo a região onde deverá ser instalado o Porto (Foto: Divulgação)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, deu o primeiro passo para a implantação do Porto Seco em Pernambuco em encontro promovido pela Comagsul (Consórcio de Prefeitos do Agreste e Mata Sul de Pernambuco) nesta sexta-feira (20).

Na reunião, Costa Filho e 35 prefeitos presentes defenderam a implantação de um Porto Seco no interior para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado, conectando-o à Transnordestina.

Localizado fora das zonas portuárias tradicionais, o Porto Seco seco é um terminal intermodal para operações aduaneiras como desembaraço de cargas. Ele funciona como uma extensão dos portos marítimos, facilitando o transporte e a logística de importação e exportação. Esses espaços ajudam a descongestionar os portos e agilizam o comércio exterior.

A reunião com a ComagSul teve como objetivo avançar em uma proposta sólida, escolhendo a região onde deverá ser instalado o Porto. Após formatar o projeto, processo que deve durar em torno de 60 dias, está nos planos do ministro buscar investimentos para a região, por meio de alguns setores da iniciativa privada (investidores nacionais e internacionais).

“Sou um municipalista convicto. O futuro de Pernambuco está nas nossas cidades e é nelas que temos que investir. Sob a liderança do presidente Lula, estamos realizando um conjunto de investimentos em infraestrutura logística para impulsionar a atração de novos investimentos privados, gerando emprego e renda para os pernambucanos. E hoje, viemos a Agrestina, na reunião da Comagsul, discutir a criação de um Porto Seco, que ligará o Agreste e Mata Sul do estado a ferrovia Transnordestina. Essa obra será fundamental para ajudar o escoamento da região e a interiorização do desenvolvimento econômico", reforçou Costa Filho, após participar de encontro que reuniu dezenas de prefeitos e lideranças da região.

Na avaliação de Silvio Costa, o Porto Seco também ajudará na mobilidade viária e tornará a região um hub logístico, reduzindo custos e atraindo investimentos regionais.

No encontro, Costa Filho destacou que interiorizar o desenvolvimento não é apenas uma estratégia técnica, mas também uma decisão política do governo do presidente Lula.

A busca por infraestrutura, com especial atenção à ferrovia e ao porto seco, reforça a estratégia de combater a desigualdade dentro do estado e promover desenvolvimento regional sustentável.

"Hoje é um momento de muita alegria de receber o nosso ministro Silvio Costa Filho e saber que o presidente Lula está atento às nossas demandas. Esse porto seco será muito importante para todos municípios da região. Vai ajudar no escoamento da produção, desafogar o trânsito e gerar muito emprego. Gostaria de agradecer ao ministro por todo o seu empenho para que o porto seco seja uma realidade, conectando-o à Transnordestina", defendeu o presidente da Comagsul, Marivaldo Pena, prefeito de Altinho.

"A implantação de um porto seco no Agreste e na Mata Sul de Pernambuco representa um avanço estratégico para o desenvolvimento regional. Agradeço muito ao ministro Silvio pelo seu empenho. Juntos, vamos tornar a região o maior hub logístico do estado", defendeu o prefeito de Agrestina, Josué Mendes .

"O ministro Silvio tem feito um belo trabalho que tem orgulhado a todos nós. O porto seco representa um grande avanço da região", ressaltou a prefeita de Catende, Dona Graça.