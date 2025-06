Ministro Silvio Costa Filho debate Transnordestina em Agrestina

Obra vai contribuir na interiorização do desenvolvimento econômico dos municípios do Agreste e Mata Sul de Pernambuco

Ministro Silvio Costa Filho debate implatação da Transnordestina com representantes de 23 municípios (Foto: Divulgação)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), se reúne com prefeitos e presidentes de Câmaras Municipais de 23 cidades do Agreste e Mata Sul de Pernambuco na sexta-feira (20) para um debate técnico sobre a implantação do projeto da Transnordestina. A obra, ligada à plataforma Multimodal/Porto Seco, deve contribuir na interiorização do desenvolvimento econômico de municípios nas duas regiões do Estado.

O encontro acontece na sede do Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul de Pernambuco (COMAGSUL), localizada na cidade de Agrestina.

O projeto plataforma Multimodal/Porto Seco (Porto Seco), consiste em uma área alfandegada para operar como um centro de transbordo de cargas e a construção do ramal da Ferrovia Transnordestina.

De acordo com o presidente do Comagsul, Marivaldo Pena, a implantação do ramal na região é de ao menos um porto seco. Esse investimento deve melhorar o escoamento da produção regional, reduzindo custos e aumentando a competitividade dos produtos locais nos mercados nacional e internacional.

“A plataforma é uma proposta estrutural que mira potencializar o desenvolvimento logístico e o transporte na região do Agreste e Mata Sul, facilitando o acesso aos mercados e promovendo a integração econômica das cidades”, afirmou Pena.