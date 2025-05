Silvio Costa Filho anuncia mais de R$ 5 bilhões em investimentos da China no setor portuário do Brasil

Em sua visita recente à China, Ministro dos Portos e Aeroportos anunciou investimentos chineses nos portos e aeroportos do país

China deve investir R$ 5 bilhões nos portos públicos brasileiros/Divulgação/Mpor

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou em sua recente visita à China, acompanhando o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o país promete investir mais de R$ 5 bilhões na infraestrutura portuária brasileira.

Um dos maiores volumes de investimento da China no Brasil, o plano tem como foco a modernização de portos e aeroportos em todo o país. “Tudo fruto da articulação do governo do presidente Lula”, disse Costa Filho.

1 / 2 2 / 2 < >

Ainda durante a visita, o ministro destacou a intenção de empresas chinesas de participar do leilão do Túnel Santos-Guarujá, projeto previsto para agosto deste ano, que requer um investimento estimado de R$ 6 bilhões. Esse empreendimento será o primeiro submerso da América Latina, com 870 metros de extensão e 21 metros de profundidade.

"Grandes empresas da área da construção civil na China mostraram interesse em participar do leilão. Nos próximos 30 dias, várias delas estarão no Brasil para formar consórcios", disse o ministro.

A agenda também resultou na expectativa de investimentos de R$ 5 bilhões nos portos públicos brasileiros. Além disso, outro acordo foi a assinatura de um Memorando de Entendimento com a Universidade de Aviação Civil da China (CAFUC), para a cooperação em pesquisa e desenvolvimento de Combustível Sustentável de Aviação (SAF). "Vamos trabalhar juntos na troca de experiências e na busca por tecnologia que melhore a governança dos nossos aeroportos", acrescentou Costa Filho.