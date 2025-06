Recife segue tendências com uso de IA na Saúde

Uso de IA no setor da Saúde gera aumento de receita e reduz tempo dos funcionários, segundo pesquisa com CEOs

Inteligência artificial (Thatiany Lucena/DP)

O vice-diretor financeiro do Sindhospe, Maurílio Rodrigues, destaca que o Recife vem seguindo também as tendências globais de assistência à saúde, nos avanços da inteligência artificial (IA). A ferramenta favorece informações para otimizar a gestão dos recursos, agilizando processos de diagnóstico.

Segundo a pesquisa Global CEO Survey, de janeiro deste ano, 58% dos CEOs de Saúde no Brasil relatam ganhos de eficiência no uso do tempo dos funcionários com o uso da IA e 35% identificaram aumento na receita. O estudo ouviu mais 4.700 líderes em mais de 100 países.

“Os resultados são imediatos, por exemplo, um raio-x com o recurso de inteligência artificial, em questões de segundos, ela compara a milhares de outros raio-x. Isso diminui o risco de erro no diagnóstico. Enquanto o exame realizado pelo ser humano tem uma segurança em torno de 50 a 60%, alguns exames com a robótica podem chegar a 90 a 95%”, disse. Ainda segundo ele, um dos principais desafios para a aplicação de ferramentas de inovação ainda é a dificuldade financeira do acesso à dados.