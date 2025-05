Uso de inteligência artificial na saúde evita desperdícios

A inteligência artificial é uma das principais tendências no setor de saúde (Foto: Thatiany Lucena/DP)

A inteligência artificial (IA) é uma das tendências nos negócios do setor de saúde no Brasil e no mundo. A ferramenta é capaz de reduzir o tempo de espera de pacientes, evitando o desperdício de tempo e suprimentos em diversas cadeias. Uma das possibilidades, por exemplo, é a capacidade de interpretar diagnósticos por imagem e integrar o prontuário eletrônico do paciente.

“Cerca de 92% dos líderes de saúde consideram essa automação crucial para lidar com a escassez de pessoal e reduzir o trabalho administrativo, permitindo mais tempo com os pacientes. Além disso, as IAs estão mitigando o tempo de diagnóstico clínico, apoiando o médico na busca de estudos, pesquisas, casos similares dentro das bases de dados de cada organização, oferecendo ao médico respostas diagnósticas mais rápidas e assertivas”, disse o coordenador do FDHIC - Future of Digital Health International Congress, Guilherme Hummel.

Ainda segundo Guilherme, a adoção da IA no Brasil estará concentrada nos grandes centros urbanos, tanto no setor privado quanto em hospitais do SUS. “Mais de 70% dos hospitais privados no Brasil já estão integrando IA em suas operações, seja na forma de estudos, análises da relação custo x benefícios, bem como nas operações de baixa criticidade”. Ele aponta também que entre os principais desafios no avanço dessa tecnologia no país estão a dificuldade de engajar profissionais com novas tecnologias e a falta de infraestrutura de dados em alguns hospitais e clínicas

Segundo o presidente do Sindicato dos Hospitais Particulares e Filantrópicos de Pernambuco (Sindhospe), George Trigueiro, essa ferramenta, inclusive, já é utilizada no Recife, considerado o segundo maior polo médico do país. “Os softwares dos nossos equipamentos no Recife estão sendo atualizados. A área de radiologia já utiliza isso como frequência para diagnósticos, para avaliação de casos como lesões de patologias, prevenção de câncer de colo de útero e lesões dermatológicas”, afirma.

Ainda de acordo com ele, em questões de avanço tecnológico no setor hospitalar, a capital pernambucana pode se equiparar às grande regiões do país, porém, ainda em menor grau de desenvolvimento e tecnologia.

Considerado como o principal pilar da modernização e sustentabilidade dos sistemas de saúde, nos setores público e privado, a IA tem como objetivos melhorar a qualidade do atendimento, com diagnósticos mais precisos, enfrentando desafios como a sobrecarga de unidades.

Dentro desse universo está a MV, empresa de tecnologia no setor de saúde, que recentemente lançou a MaVi, inteligência artificial que integra a comunicação em tempo real entre paciente, médico, dados e sistemas. A ferramenta assistente também pode ser encontrada de forma física, resumindo históricos e automatizando registros por comandos de voz. Apesar de ser semelhante a outros equipamentos existentes no mercado, ele é voltado apenas à saúde.

O diretor Corporativo de tecnologia da MV, Andrey Abreu, explica que a IA é capaz de trazer economia para o setor, além de agilizar processos. “Hoje, 60% do tempo do médico é gasto com burocracia como documentação e digitar as informações do paciente. Dados da McKinsey apontam que 30% foi o ganho na performance do médico”, disse.

Já a Brainlab, empresa que trabalha com um sistema robótico de tomografia, integra a IA em diversas frentes. “A área mais evidente é quando a gente consegue importar uma imagem médica de ressonância de tomografia e a inteligência artificial permite o desenho automático e a identificação automática das estruturas anatômicas”, explica o gerente da Brainlab, Eric Santos. Segundo ele, a IA pode ser usada em processos como tratamento de câncer no cérebro e na coluna e cirurgia de traumas.



Hospitalar 2025

O assunto foi abordado como um dos focos nos negócios que envolvem o setor de saúde no Brasil e no mundo na 30ª Hospitalar, evento que aconteceu entre os dias 20 e 23 de maio no São Paulo Expo, em São Paulo.

