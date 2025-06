Setor de saúde é o maior contribuinte de ISS do REcife

Arrecadação do ISS no Recife chegou a R$ 523 milhões em 2024. Polo médico da capital pernambucana é o segundo maior do país e o primeiro do Norte e Nordeste

George Trigueiro ressalta que polo recifense se equipara ao do Sudeste (Divulgação)

O polo médico do Recife é considerado um dos maiores do país tanto pela quantidade de leitos oferecidos quanto pelo desenvolvimento tecnológico no setor, se tornando o maior contribuinte de Imposto Sobre Serviços (ISS) para o município. A informação é do presidente do Sindicato dos Hospitais Particulares e Filantrópicos de Pernambuco (Sindhospe), George Trigueiro.

De acordo com a Secretaria de Finanças do Recife, a capital do estado foi responsável por arrecadar R$ 523 milhões no setor de saúde somente em 2024. O crescimento no ISS arrecadado, inclusive, foi superior ao de 2023, quando as atividades de saúde arrecadaram R$ 421 milhões.

“Os números são robustos e nós temos a saúde como um grande empregador, perdendo talvez somente para a construção civil”, afirma o presidente do Sindhospe. Ainda de acordo com Trigueiro, o polo médico do Recife é considerado o segundo maior polo do Brasil e o primeiro do Norte e Nordeste.

“Realizamos procedimentos de alta complexidade, desde cirurgias cardíacas, neurológicas, até cirurgias robóticas. Podemos dizer que o polo de Pernambuco hoje se equipara ao de grandes regiões do Brasil, principalmente do Sudeste”, explica.

LEITOS

Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) mostram o potencial do Recife em número de leitos. A capital pernambucana possui 11.531 leitos, ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro (38.439 e 21.500 respectivamente).