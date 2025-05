Governo lança chamada pública de R$ 10 bilhões para impulsionar indústria no Nordeste

Anúncio do Chamada Pública Nordeste ocorreu durante a visita do presidente Lula (PT) a Salgueiro, no Sertão de Pernambuco

Luciana Santos, ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação (Reprodução/Youtube)

O Governo Federal realizou, nesta quarta-feira (28), o lançamento do Chamada Pública Nordeste, para fomentar projetos inovadores nas áreas de Energias Renováveis, Bioeconomia (com foco em fármacos), Descarbonização (com foco em Hidrogênio Verde), Data Centers Verdes e setor Automotivo (incluindo máquinas agrícolas). O anúncio ocorreu durante a visita do presidente Lula (PT) a Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

Com um orçamento estimado em R$ 10 bilhões, a iniciativa é uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação (MCTI) por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Consórcio Nordeste e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Ela ocorre no âmbito da Política Nova Indústria Brasil (NIB).

O anúncio foi feito pelo presidente do Banco do Nordeste e ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara.

"Nós vamos investir R$ 10 bilhões para atrair em peso as indústrias aqui para o nordeste nos próximos anos. Vamos aplicar em programas estratégicos para o Nordeste, como energias renováveis, bioeconomia, indústria farmacêutica, implantação de data centers verdes, indústria automotiva — incluindo máquinas agrícolas —, agroindústria e agricultura familiar", reforçou Paulo Câmara.

Segundo ele, a plataforma estará disponível no mês de junho para recebimento de projetos. A previsão é que o financiamento ocorra em novembro.

"O Nordeste está tendo com este plano a maior ação de atração de indústria e financiamento", declarou.

Segundo o MCTI, a ação se diferencia pela coordenação entre os principais agentes de fomento do país, que avaliarão e estruturarão, de forma conjunta, cada proposta selecionada.

Empresas e cooperativas brasileiras, ou estrangeiras com formalização no país, com atuação ou planos de atuação no Nordeste, são o público-alvo da chamada pública. A expectativa do governo é que a iniciativa impulsione a inovação e a competitividade da indústria nordestina, alinhando-se aos objetivos da Nova Indústria Brasil e contribuindo para um crescimento econômico mais inclusivo e sustentável.