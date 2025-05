Estado anuncia investimento de R$ 211 milhões e 476 novos empregos

131ª reunião da Condic reunião representantes da Adepe, SDEC, Sefaz e Semas. (Antonio Holanda/Adepe)

A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a Adepe, anunciou que investimentos de mais de R$ 211 milhões de reais serão injetados em Pernambuco a partir de programas de incentivos fiscais. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28), durante encontro na sede da Adepe que divulgou os nomes dos 46 projetos de indústrias, centrais de distribuição e importadores atacadistas de todo o Estado que serão beneficiados pela iniciativa.

Os selecionados receberam a aprovação do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind) durante a 131ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços, o Condic. Junto com as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Econômico (SDEC), da Fazenda (Sefaz) e do Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas), a Adepe projeta que os investimentos devem gerar 476 novos empregos.

“A gente já bateu 551 milhões de investimentos em 2025 e nem chegamos no meio do ano ainda. Teremos mais 3 reuniões para a gente passar de R$ 1 bilhão de investimento atraído pela Prodepe e Proind para Pernambuco”, comentou André Teixeira Filho, diretor-presidente da Adepe.



1 / 2 2 / 2 < >

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Maurício Laranjeiras também esteve presente na ocasião e disse que o trabalho feito em conjunto pela SDEC, Sefaz e Adepe tem impactado positivamente os trabalhadores. “Falando em emprego e renda, o IBGE divulgou um dado semana passada em que Pernambuco foi o estado que registrou o maior crescimento percentual no rendimento mensal médio do trabalhador. Tivemos um aumento de 17,4%”, destacou.

Ao todo, foram 24 indústrias (9 aprovadas pela Prodepe e 15 pela Proind), 10 projetos de importação e 12 projetos de centrais de distribuição. Cerca de R$ 200 milhões do valor total serão destinados ao interior do Estado, onde deve abrir 337 novos empregos. O destaque é a indústria de polpas de frutas Paraíso das Frutas, instalada na zona rural de São Vicente Férrer, que ampliará suas atividades mediante um aporte de R$125 milhões, gerando 100 empregos.

A Indústria é uma empresa familiar dedicada à produção e distribuição de polpas de frutas para Pernambuco e estados vizinhos. Entre suas atividades, destaca-se o beneficiamento de uvas e goiabas. Com o novo investimento, a partir do incentivo fiscal concedido, a empresa deve ampliar sua capacidade de processamento com aquisição de máquinas e novos equipamentos.