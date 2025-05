Investimentos de R$ 27 bilhões da China devem impulsionar o Brasil no comércio exterior

O anúncio foi feito durante a participação do presidente Lula no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, em Pequim, capital da China/Ricardo Stuckert/PR

O Brasil irá receber da China R$ 27 bilhões em investimentos nas áreas de infraestrutura e tecnologia por meio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) durante a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, em Pequim, capital chinesa.

Entre os principais acordos fechados está o de R$ 6 bilhões da GWM, uma das maiores montadoras chinesas, que anunciou o investimento para expansão de suas operações no Brasil. O país será o ponto de partida para exportações para toda a América do Sul e México.



Já a plataforma chinesa de delivery Meituan, concorrente do Ifood, investirá cerca de R$ 5 bilhões para atuar no mercado de entrega por meio do aplicativo Keeta. Esse investimento prevê, nos próximos cinco anos, a geração de 100 mil empregos indiretos, além da instalação de uma central de atendimento no Nordeste, com 3 a 4 mil empregos diretos.

Brasil e China são “parceiros estratégicos e atores incontornáveis” no atual contexto geopolítico, em meio ao “ressurgimento de tendências protecionistas”, disse Lula, referindo-se à recente política comercial adotada pelos Estados Unidos. “Nós apostamos na redução das barreiras comerciais e queremos mais integração”, afirmou.



Corredor Ferroviário Leste-Oeste



Entre os investimentos chineses no setor de infraestrutura, está nos planos da China implantar um Corredor Ferroviário Leste-Oeste para interligar o Brasil, fortalecendo o escoamento de produtos no país. Em entrevista ao Diario e ao Blog Dantas Barreto, o senador Humberto Costa adiantou como deve funcionar o projeto do empreendimento na prática.



“A ferrovia vai emendar com algumas que já existem, como a Norte/Sul, passando pela Bahia e provavelmente com a Transnordestina e vai para o Centro-Oeste, onde deve ter um modal de transporte fluvial que é importante, indo até o Chile. Vai ser uma ligação entre os oceanos Atlântico e o Pacífico, o que reduz o tempo de transporte de mercadorias. Integrar a América do Sul, principalmente, o Brasil ao Oceano Pacífico é um negócio muito importante”, disse Humberto.

1 / 2 2 / 2 < >



Guerra tarifária

Ainda de acordo com o senador, a série de acordos realizada durante a viagem do presidente à China acontece em um momento muito oportuno e é importante porque se consolida em meio a uma guerra tarifária. “A China e os Estados Unidos chegaram a um acordo de redução das tarifas por 90 dias. Isso tem uma repercussão do ponto de vista da inflação, de possibilidade de recessão. Já tem um estrago que foi feito, mas se tiver resolvido, melhora um pouco a situação”, aponta.



Para o senador, dentro desse cenário o Brasil pode encontrar diversas oportunidades de ampliar suas vendas de produtos alimentícios como carne e grãos. “Por outro lado, também há mercado de commodities, já que os chineses são grandes consumidores de commodities de aço, de ferro e outros minerais”.

Outro ponto abordado por Humberto foi a possibilidade de criação de acordos na área da segurança pública, o que, de acordo com ele, pode fazer um efeito na política de segurança pública em um curto espaço de tempo. Por exemplo, com o barateamento ou até mesmo gratuidade no acesso a câmeras de reconhecimento facial e chips para o rastreamento de motos.

Outros investimentos

Os investimentos chineses também incluem a criação de um parque industrial. A Envision, líder global em tecnologia verde, investirá até R$ 5 bilhões para construir o primeiro Parque Industrial Net-Zero da América Latina, para a construção de um ecossistema verde, por meio do Combustível Sustentável de Aviação (SAF), hidrogênio verde e amônia verde.

Já a Baiyin Nonferrous Group, grupo minerador chinês, anunciou a aquisição da mina de cobre Serrote, no estado de Alagoas, com um investimento total de R$ 2,4 bilhões

No setor de Transportes e Delivery, a DiDi, dona do aplicativo 99 táxi, anunciou investimento para a construção de 10 mil pontos públicos de recarga para promover a eletrificação de veículos no Brasil.

O país também receberá recursos na área de insumos farmacêuticos. A empresa brasileira Nortec Química, maior produtora de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) da América Latina, firma parceria com as empresas chinesas, Acebright, Aurisco e Goto Biopharm, da ordem de R$ 350 milhões, para a construção de uma plataforma industrial de IFAs no Brasil.

Com agências