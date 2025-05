Silvio Costa Filho reassume presidência do Republicanos em Pernambuco

Ministro de Portos e Aeroportos estava licenciado do cargo; atual dirigente, Samuel Andrade assume a primeira-secretaria

/Rafael Vieira/DP Foto

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, reassumiu a presidência estadual do Republicanos. Ele estava licenciado do cargo desde que foi escolhido pelo presidente Lula (PT) para compor o primeiro escalão da gestão em 2023, e agora passa a acumular ambas as funções. O atual dirigente, Samuel Andrade, assume a primeira-secretaria da legenda.





Em preparação para a campanha eleitoral de 2026, Costa Filho adiantou que o partido deve viajar pelo Estado ao longo do ano.





“Vamos andar por Pernambuco buscando o fortalecimento do partido em todas as regiões. Vamos trabalhar ao lado dos deputados federais Augusto Coutinho, Fernando Monteiro e Ossésio Silva; e ao lado dos deputados estaduais William Brigido e Mário Ricardo, para avançar no fortalecimento da chapa proporcional em 2026”, declarou.





O ministro disse, ainda, que está “muito confiante que vamos eleger de quatro a cinco deputados federais e de cinco a seis estaduais”.





Eleito deputado federal em 2022, Silvio Costa Filho tem pretensões de se candidatar ao Senado em 2026. Até então, ele pleiteava a vaga na chapa do prefeito do Recife, João Campos (PSB), que deve se candidatar ao Governo de Pernambuco.





Na última semana, entretanto, ele mudou o tom do discurso e afirmou que ainda não tem palanque definido para as próximas eleições. O ministro entrou em divergência com o PSB após o prefeito de Lajedo, Erivaldo Chagas (Republicanos), declarar apoio ao deputado federal Felipe Carreras (PSB).