Biólogo alerta para a importância de eliminar criadouros e manter cuidados preventivos dentro de casa

O uso de inseticidas, de forma isolada, não é suficiente para combater a dengue (Reprodução/Freepik)

Com a aproximação do verão e a intensificação das chuvas sazonais, a prevenção contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, exige atenção redobrada em Pernambuco.

Segundo o último informe epidemiológico de arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), com dados de 4 de janeiro a 7 de novembro de 2026, o estado registrou 13.480 casos confirmados de dengue e mais de 54 mil notificações da doença.

As condições de calor e umidade favorecem a reprodução do mosquito, que encontra em recipientes com água parada ambientes propícios para depositar seus ovos e completar seu ciclo de desenvolvimento.

Por isso, a prevenção depende, principalmente, da identificação e eliminação de possíveis criadouros, inclusive em locais que nem sempre recebem atenção durante a rotina de limpeza.

De acordo com o biólogo Francis Britto, diretor da FSB Controle de Pragas, os cuidados devem começar dentro de casa e fazer parte da rotina dos moradores. Entre as principais medidas estão manter caixas-d'água e cisternas bem vedadas, limpar calhas, descartar corretamente recipientes que possam acumular água e proteger pneus da chuva. A recomendação também inclui verificar quintais, jardins e áreas externas pelo menos uma vez por semana.

O especialista chama atenção ainda para pontos menos visíveis, como ralos, bandejas de plantas e recipientes esquecidos em áreas externas, que podem se tornar potenciais criadouros. A inspeção frequente desses espaços ajuda a identificar situações de risco antes que contribuam para a proliferação do mosquito.

Francis também ressalta que o uso de inseticidas, de forma isolada, não é suficiente para combater a dengue.

"O combate ao mosquito precisa combinar a eliminação dos criadouros, medidas preventivas, vigilância e, quando indicado pelas autoridades sanitárias, controle químico realizado de maneira adequada", explica.

A aplicação de produtos contra mosquitos adultos não substitui a eliminação dos locais onde as larvas se desenvolvem. Por isso, além dos cuidados cotidianos, a identificação de focos e a adoção de medidas adequadas de controle são fundamentais para reduzir os riscos de infestação.

FSB CONTROLE DE PRAGAS

Com atuação em Recife e Olinda, a FSB Controle de Pragas oferece serviços profissionais de controle de pragas urbanas, incluindo:

- Desinsetização;

- Desratização;

- Descupinização;

- Controle de baratas, escorpiões e outras pragas urbanas.

Para solicitar uma avaliação, entre em contato através:

Telefone e WhatsApp: (81) 9 7908-6744

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Site: controledepragasfsb.com.br

