Tecnologia integra saúde e praticidade

Complexo hospitalar Jayme da Fonte dispõe de um centro ambulatorial com mais de 30 especialidades e facilidades exclusivas para o paciente

Modernização tecnológica traz facilidades para consultórios do Hospital Jayme da Fonte, comenta gerente (Maurício Ferry/DP Foto)

Com serviços de saúde já reconhecidos por sua qualidade, o Hospital Jayme da Fonte reforça seu compromisso com os pernambucanos, ampliando seu centro ambulatorial. Nas três unidades instaladas no bairro das Graças, mais de 30 especialistas que atendem também por meio de convênios, oferecendo consultas e exames, com um sistema de tecnologia que possibilita conectar facilidades para tornar a jornada do paciente ainda mais ágil, segura e confortável.

Com um mesmo padrão de atendimento, as unidades ambulatoriais – instaladas na Rua das Pernambucanas 207/227 e Rua Ambrosino Leite 93 – oferecem um ambiente confortável, acessível para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento com manobrista.

Além de mais facilidades como o agendamento por WhatsApp (81 3125-8860), o que reduz o tempo de espera e agiliza a marcação de consultas e exames; e uma assistente de relacionamento, para apoiar nas necessidades do paciente.

“Nosso objetivo é conectar estrutura, informação e pessoas para tornar o cuidado mais simples, integrado e humanizado”, comenta Annelise Albuquerque, gerente dos consultórios, reforçando que as novidades chegam para oferecer aos pacientes uma assistência cada vez mais completa e integrada às inovações tecnológicas.

Um moderno sistema de informações permite ainda que os profissionais de saúde tenham acesso em tempo real aos dados necessários ao diagnóstico. Essa integração de informação, segundo Annelise Albuquerque, resulta num serviço com maior continuidade e segurança: “O profissional passa a ter uma visão mais completa do paciente, o que contribui para uma avaliação mais qualificada e decisões mais assertivas”, explica.

Uma conectividade tecnológica que já faz parte da evolução do Hospital Jayme da Fonte. O Centro Cirúrgico do complexo é um dos mais modernos do Estado; e sua unidade de Diagnóstico por Imagem investe permanentemente em inovação para disponibilizar o que há de mais atual na área.

O hospital ainda dispõe de um serviço de urgência e emergência; estrutura completa com UTIs completas – incluindo uma cardiológica – certificadas entre as mais eficientes do país. Conta com apartamentos, suítes e enfermarias e atende por diversos convênios.