Entenda quais são as principais queixas ortopédicas da população geral

Especialista explica quais problemas são mais frequentes em cada idade e quais sinais indicam a necessidade de avaliação médica

Dor persistente, inchaço recorrente, sensação de falseio, travamento do joelho e dificuldade para apoiar o peso na perna são sinais que merecem atenção médica (Maurício Ferry/DP Foto)

O joelho é a maior articulação do corpo humano e desempenha um papel fundamental em atividades cotidianas, como caminhar, agachar e subir escadas, além de ser essencial para a prática esportiva.

Por isso, qualquer alteração nessa articulação pode comprometer diretamente a mobilidade e a qualidade de vida, fazendo com que uma dor inicialmente pontual possa evoluir para um quadro persistente ou crônico.

A instabilidade provocada pela ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), dor patelofemoral, artrose e as lesões de menisco e dos ligamentos colaterais estão entre as principais queixas ortopédicas da população geral, segundo o médico ortopedista Márcio Medeiros, do Hospital Jayme da Fonte.

Medeiros explica que, embora essas sejam as lesões mais comuns, o seu perfil muda com a idade: jovens e esportistas sofrem mais com LCA, menisco e tendinopatias, enquanto adultos apresentam principalmente lesão meniscal e dor patelofemoral.

A partir dos 50 anos, predominam a artrose e as lesões meniscais degenerativas. “Pessoas com excesso de peso, sedentárias ou que têm histórico de lesão prévia, têm maiores chances de sofrer com problemas no joelho”, adiciona.

Dores leves e ocasionais, principalmente após uma atividade diferente, podem ser tratadas, inicialmente, com a redução temporária do movimento que provocou o sintoma, sem necessariamente interromper toda atividade física.

No entanto, é preciso atenção aos indícios de sobrecarga do joelho: dor persistente, inchaço recorrente, sensação de falseio, travamento do joelho e dificuldade para apoiar o peso na perna são sinais que merecem atenção médica.

O especialista também alerta para o uso indiscriminado das órteses, como as joelheiras. Apesar de ajudarem na proteção após determinadas lesões e na estabilização de ligamentos, Medeiros reforça que o uso sem indicação médica pode, muitas vezes, mascarar um problema maior: “Joelheira não é tratamento universal para dor no joelho. O uso inadequado pode não ajudar e, em algumas situações, pode dar uma falsa sensação de segurança”, acrescenta.

A prática de exercícios como agachamento, corrida, salto ou subir escadas não precisa ser evitada, mas sim adaptada a cada paciente: “O problema geralmente está na combinação de carga excessiva, técnica inadequada, progressão muito rápida e falta de adaptação individual. Em pessoas com determinadas patologias, alguns movimentos podem precisar ser temporariamente reduzidos ou modificados.”, finaliza Medeiros.

O Hospital Jayme da Fonte é referência na saúde pernambucana e conta com uma equipe multiprofissional especializada em diversas áreas. O complexo hospitalar possui equipamentos de última geração para diagnóstico e tratamento de várias doenças, incluindo urgência e emergência na área de ortopedia e traumatologia, além de três unidades para consultas ambulatoriais.

