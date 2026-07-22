Visitas à UTI melhoram o prognóstico

Rafael Walfrido, médico intensivista do Hospital Jayme da Fonte, reforça os cuidados necessários durante visitas a pacientes internados em leitos de UTI (Maurício Ferry/DP Foto)

Segundo o censo realizado em 2024 pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), o Brasil possui 73.160 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desses, 3.372 estão localizados em Pernambuco, atendendo a pacientes graves, sejam eles clínicos ou cirúrgicos. Para reduzir os riscos de saúde, as UTIs possuem regras rigorosas para a visita de familiares, no entanto, especialistas afirmam que os benefícios vão além da melhora no quadro clínico.

“Mesmo com pouco tempo, elas reduzem a ansiedade e o delirium do paciente. Ver um familiar por 10 a 15 minutos já ajuda na orientação e no emocional. Por isso, a UTI mantém horário de visitação, mas bem controlado”, explica o médico intensivista do Hospital Jayme da Fonte, Rafael Walfrido.

Ainda que tenha seus benefícios, a visitação também pode trazer riscos tanto para o internado quanto para o visitante já que, inadvertidamente, o visitante pode carregar diversos patógenos para dentro da UTI. Devido a imunidade baixa apresentada pelos pacientes, bactérias trazidas de fora podem causar pneumonias ou infecções da corrente sanguínea. Da mesma forma, os visitantes correm risco de entrar em contato com bactérias multirresistentes que circulam o ambiente hospitalar e levá-las para fora.

O especialista aconselha: “Não visite se estiver gripado, com tosse, febre ou diarreia, antes de entrar, retire adornos - anéis, pulseiras, colares - lave as mãos na pia ou com álcool gel e use os equipamentos de proteção individual - como máscaras - que a equipe orientar”.

Dentro da UTI, os cuidados especiais continuam. O visitante deve evitar sentar na cama do paciente e não deve tocar em bombas de infusão, monitores ou respiradores, equipamentos sensíveis que monitoram sinais vitais. Também não é permitido levar alimentos e flores para dentro da unidade.

Walfrido também recomenda falar baixo e evitar tocar no paciente sem orientação, já que estímulos inesperados podem alterar a pressão arterial e a frequência cardíaca, além de atrapalhar o descanso, essencial para a recuperação. E se, durante a visita, a equipe médica precisar realizar algum procedimento ou surgir uma intercorrência, é fundamental que o familiar se retire imediatamente e sem resistência, permitindo que o atendimento aconteça com agilidade.

O Hospital Jayme da Fonte é referência na saúde pernambucana, contando com uma equipe multiprofissional especializada em diversas áreas. O complexo conta com UTIs completas, incluindo uma cardiológica – um dos mais bem equipados centros cirúrgicos de Pernambuco e um serviço de urgência e emergência 24h para atendimentos em clínica médica, cardiologia e traumato-ortopedia.

