Medicamento experimental retatrutida resulta em perda de peso drástica, indica estudo

Segundo farmacêutica, pacientes que receberam a dose mais alta de retatrutida perderam, em média, 32 kg

Retatrutida (Divulgação)

Uma injeção experimental de retatrutida resultou na perda de mais peso do que os medicamentos para obesidade já disponíveis no mercado, anunciou nesta quinta-feira (21) a Eli Lilly, fabricante do produto.

Entre os pacientes mais obesos, os desempenhos foram comparáveis aos observados com a cirurgia bariátrica, segundo a farmacêutica.

Nos ensaios clínicos, a retatrutida é administrada por injeção subcutânea uma vez por semana.

De acordo com reportagem do The New York Times, alguns participantes de outras pesquisas disseram ter parado de tomar retatrutida porque sentiram que estavam perdendo peso demais.

A Eli Lilly informou também que 11% dos participantes que receberam a dose mais alta abandonaram o estudo devido a efeitos colaterais, um número superior ao observado com medicamentos do mesmo tipo.

Os resultados anunciados pela Eli Lilly foram obtidos a partir de um estudo randomizado com 2.339 pacientes obesos ou com sobrepeso. De acordo com a empresa, os que receberam a dose mais alta do medicamento perderam, em média, aproximadamente 32 quilos, ou 28% do seu peso corporal, após 80 semanas.

Os resultados ainda não foram submetidos à revisão por pares nem publicados em revista médica.