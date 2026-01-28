A nova definição de regras atende a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e amplia o acesso a pacientes

Anvisa aprova novas regras para uso de cannabis medicinal no Brasil (Canva)

A Diretoria Colegiada (Dicol) da Agencia Nacional de Vigilância Sanitaria (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (28) uma resolução que amplia regras para uso de cannabis medicinal no Brasil.

A nova definição de regras atende a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em novembro de 2024, determinou a regulamentação do plantio da cannabis, desde que voltado exclusivamente para fins medicinais e farmacológicos.

Entre as principais mudanças, o texto permite a autorização para a venda do fitofármaco canabidiol em farmácias de manipulação.

A nova norma permite o registro e a comercialização de medicamentos para uso bucal, sublingual e dermatológico. Até então, a regulamentação autorizava apenas produtos de uso oral e inalatório. A antiga via nasal sofreu um ajuste de nomenclatura, sendo substituída pelo termo 'via inalatória' em alinhamento com o vocabulário regulatório.

Segundo a Anvisa, a ampliação das vias de administração se baseia em evidências científicas analisadas durante a Análise de Impacto Regulatório (AIR).

Outro ponto relevante da resolução diz respeito aos produtos com concentração de THC (tetrahidrocanabinol) acima de 0,2%. Antes restrito a pacientes em cuidados paliativos ou com condições clínicas irreversíveis ou terminais, agora o uso desses medicamentos passa a ser permitido também para pacientes com doenças debilitantes graves.

A norma também traz mudanças nas regras de publicidade. Antes proibida, a divulgação de produtos à base de cannabis passa a ser autorizada exclusivamente para profissionais prescritores, limitada às informações de rotulagem e ao folheto informativo previamente aprovados pela Anvisa.

No que se refere à manipulação, a resolução permite que farmácias realizem a manipulação de produtos à base de cannabis mediante prescrição individualizada.

Segundo estimativas da Anvisa, mais de 670 mil pessoas utilizam produtos à base de cannabis no Brasil. Ainda segundo a agência, desde 2022, o Ministério da Saúde atendeu cerca de 820 decisões para a oferta desse tipo de produto.

A agência reforça que não houve alteração quanto ao uso recreativo da substância da cannabis, que segue proibido.

Importação Individual

Essa forma de acesso existe desde 2015, quando a Anvisa passou a autorizar a importação individual mediante receita médica e solicitação prévia do paciente à agência. Atualmente, essa modalidade é regulamentada pela RDC nº 660/2022 e segue sendo a principal via de acesso, utilizada por cerca de 41% dos pacientes.

Em 2019, a Anvisa criou a categoria de “produtos de cannabis”, permitindo a autorização, fabricação e venda desses itens em farmácias no Brasil, por meio da RDC nº 327/2019. Hoje, aproximadamente 34% dos usuários já utilizam essa via. Os demais pacientes recorrem a associações que cultivam e produzem os óleos com respaldo de decisões judiciais.

Segundo o jornal O Globo, durante a votação, que é uma revisão das normas mais recentes, o relator da proposta, Rômison Mota, sugeriu incluir uma restrição à importação individual, limitando-a apenas a produtos que não possuam formulação equivalente já disponível no mercado nacional. A proposta, no entanto, foi retirada da análise após gerar opiniões divergentes entre os diretores e representantes do setor.