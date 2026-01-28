Surto do vírus Nipah na Índia pode chegar ao Brasil? Infectologista analisa

Vírus Nipah (ECDC/Divulgação)

A Índia enfrenta um novo surto do vírus Nipah que tem afetado países na Ásia desde que foi descoberto, em 1999. Cerca de 100 pessoas foram colocadas em quarentena no estado indiano de Bengala Ocidental depois que dois profissionais de saúde foram tratados no início de janeiro após contraírem o vírus.

O Nipah pode causar infecções respiratórias agudas e encefalite (inchaço do cérebro). É transmitido entre humanos e também de animais como morcegos e porcos. A infecção também pode ser transmitida por alimentos contaminados e pelo contato com pessoas infectadas. Atualmente não há vacina ou cura e a letalidade entre os infectados varia de 40% a 75%.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o infectologista Jean Gorinchteyn, ex-secretário estadual da Saúde de São Paulo, disse que o vírus preocupa, mas não deve gerar alarme. "Não vimos nenhuma saída dele para além dessa região", ressaltou.

