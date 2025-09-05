Saiba a diferença entre os tipos de whey

Saiba as diferenças entre os tipos de whey

(Foto: Canva)

O crescimento do consumo de whey no Brasil levanta dúvidas na hora de comprar. No mercado, existem alguns tipos do suplemento à venda.

Para tirar algumas dúvidas, o Diario de Pernambuco consultou especialistas de nutrição esportiva sobre o assunto.

Segundo relatório da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), em 2024, houve um crescimento de 5,8% no consumo de whey em comparação ao ano anterior. Entre 2021 e 2023, de acordo com a associação, o consumo de whey e outros concentrados de proteína cresceu 25% no país.

"O whey protein é a proteína do soro do leite da vaca e pode ser encontrado nas formas concentrada, isolada, hidrolisada ou até um mix das três (normalmente com a abreviação de 3W)", explica o nutricionista esportivo Igor Dutra.



Confira abaixo as diferenças entre os tipos de whey: