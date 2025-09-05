Saiba a diferença entre os tipos de whey
Publicado: 05/09/2025 às 14:06
Saiba as diferenças entre os tipos de whey (Foto: Canva)
O crescimento do consumo de whey no Brasil levanta dúvidas na hora de comprar. No mercado, existem alguns tipos do suplemento à venda.
Para tirar algumas dúvidas, o Diario de Pernambuco consultou especialistas de nutrição esportiva sobre o assunto.
Segundo relatório da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), em 2024, houve um crescimento de 5,8% no consumo de whey em comparação ao ano anterior. Entre 2021 e 2023, de acordo com a associação, o consumo de whey e outros concentrados de proteína cresceu 25% no país.
"O whey protein é a proteína do soro do leite da vaca e pode ser encontrado nas formas concentrada, isolada, hidrolisada ou até um mix das três (normalmente com a abreviação de 3W)", explica o nutricionista esportivo Igor Dutra.
Confira abaixo as diferenças entre os tipos de whey:
- Whey concentrado: É o mais comum. Possui uma concentração de proteína entre 70 e 80% e maior quantidade de lactose. Se destaca por ser mais saborosa e ter um custo menor.
- Whey isolado:Teor de proteína pode ultrapassar os 90% e uma quantidade muito reduzida da lactose, sendo assim uma opção para pessoas com intolerância a esse composto. Possui um custo mais elevado que o whey concentrado.
- Whey hidrolisado:Teor de proteína similar ao isolado, diferenciando-se por fornecer essa proteína de forma mais digerida, facilitando a absorção e digestão. Mais utilizado em condições clínicas específicas e tem o custo mais elevado.
- Whey vegano: Produzido de fontes de proteínas de bases vegetais, como soja, arroz, ervilha, amendoim ou um mix, ele é isento de lactose, tornando-se uma opção para os intolerantes ou pessoas que buscam reduzir o consumo de laticínios.