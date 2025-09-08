Creatina e outros: Anvisa proíbe 32 suplementos alimentares da mesma marca
Todos 32 produtos proíbidos pela Anvisa são da mesma marca
Publicado: 08/09/2025 às 12:54
Creatina e outros anvisa proíbe 32 suplementos alimentares da mesma marca (Foto: Aleksander Saks/Unsplash)
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, na sexta-feira (5), 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.
A medida, publicada no Diário Oficial da União, determina a apreensão e proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso de todos os lotes dos produtos.
A ação fiscal foi decorrente da constatação, feita por uma inspeção sanitária, de que os suplementos eram produzidos em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.
Confira os suplementos proibidos:
- Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin;
- Creatina Marca Turbo Black Vitamin;
- Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black;
- Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin;
- Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin;
- Moringa Marca Ervas Brasil;
- Maca Peruana Marca Ervas Brasil;
- Hibisco Marca Ervas Brasil;
- Graviola Marca Ervas Brasil;
- Tadala Natural Marca NB Nutrition;
Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin;
- Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin;
- Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin;
- Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin;
- L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin;
- K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin;
- Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin;
- Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin;
- Ômega 3 Marca NB Nutrition;
- Moringa Oleifera Marca NB Nutrition;
- Magnésio Treonato Marca NB Nutrition;
- Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition;
- Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition;
- Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition;
- Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais;
- Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife;
- Maca Premium Marca Nutrição Esportiva;
- Max Vision Marca Turbo Black Vitamin;
- Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition;
- Maca Peruana Concentrado Marca Max Force;
- Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus;.
- Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis;