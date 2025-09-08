° / °
Creatina e outros: Anvisa proíbe 32 suplementos alimentares da mesma marca

Todos 32 produtos proíbidos pela Anvisa são da mesma marca

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/09/2025 às 12:54

Creatina e outros anvisa proíbe 32 suplementos alimentares da mesma marca/Foto: Aleksander Saks/Unsplash

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, na sexta-feira (5), 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, determina a apreensão e proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso de todos os lotes dos produtos.

A ação fiscal foi decorrente da constatação, feita por uma inspeção sanitária, de que os suplementos eram produzidos em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.

Confira os suplementos proibidos:

  • Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin;
  • Creatina Marca Turbo Black Vitamin;
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black;
  • Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin;
  • Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin;
  • Moringa Marca Ervas Brasil;
  • Maca Peruana Marca Ervas Brasil;
  • Hibisco Marca Ervas Brasil;
  • Graviola Marca Ervas Brasil;
  • Tadala Natural Marca NB Nutrition;
    Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin;
  • Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin;
  • Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin;
  • Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin;
  • L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin;
  • K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin;
  • Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin;
  • Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin;
  • Ômega 3 Marca NB Nutrition;
  • Moringa Oleifera Marca NB Nutrition;
  • Magnésio Treonato Marca NB Nutrition;
  • Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition;
  • Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition;
  • Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition;
  • Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais;
  • Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife;
  • Maca Premium Marca Nutrição Esportiva;
  • Max Vision Marca Turbo Black Vitamin;
  • Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition;
  • Maca Peruana Concentrado Marca Max Force;
  • Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus;.
  • Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis;
