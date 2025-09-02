Você sabia que a medida do abraço pode salvar o seu coração?

A "medida do abraço" (ou seja, a medida da cintura) e o coração parecem assuntos diferentes, mas eles estão totalmente conectados. A gente tem noção de que o excesso de peso aumenta a ameaça de infarto e de outros problemas de coração. E é a pura verdade. Mas quer saber de uma? A região do corpo onde a gordura está concentrada faz diferença e, no caso, se for na barriga, esse risco subirá ainda mais.

A Medida do Abraço mostra que um abraço pode promover o autocuidado (Divulgação/A medida do Abraço)

A “medida do abraço” (ou seja, a medida da cintura) e o coração parecem assuntos diferentes, mas eles estão totalmente conectados. A gente tem noção de que o excesso de peso aumenta a ameaça de infarto e de outros problemas de coração. E é a pura verdade. Mas quer saber de uma? A região do corpo onde a gordura está concentrada faz diferença e, no caso, se for na barriga, esse risco subirá ainda mais.

Aliás, mora aí uma ilusão: existem pessoas que estão pesando um pouco a mais, não chegam a ter obesidade de acordo com o IMC (índice de massa corporal), mas que apresentam a medida da cintura acima dos valores saudáveis de, no máximo, 102 centímetros para homens e 88 centímetros para mulheres.

Ou seja, elas têm mais barriga. Nesse caso, podem até não saber, mas também são consideradas com risco aumentado para problemas no coração, merecendo a avaliação de um médico.

Só até 88 ou 102 centímetros?

Ninguém inventou esses números ou tirou essas medidas da cartola assim, do nada. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) define que a cintura saudável para o coração tem até 88 centímetros de circunferência para mulheres e até 102 centímetros para homens.

Por que a circunferência abdominal aumentada faz a saúde cardíaca sair perdendo?

Porque, quando existe muita gordura estocada no abdômen, ela — além de gerar inflamação — acaba invadindo diversos órgãos. Isso, em um primeiro momento, afeta o funcionamento deles, é claro. Só que, no final das contas, os problemas que essa gordura no lugar errado cria acabam mirando no coração, que termina apanhando de todos os lados e adoecendo.

Não deixe os planos para depois.

A tendência é a gente deixar os planos de perder excesso de peso e enxugar a “medida do abraço” para a próxima segunda-feira, depois para a segunda-feira seguinte e assim por diante, até essa ideia se transformar em promessa de ano novo — que, como boa promessa de ano novo, pode durar o tempo dos fogos de artifício na festa de réveillon!

É importante controlar o excesso de peso agora, e não depois, pois um estudo chegou a estimar que, passados seis anos apresentando uma circunferência abdominal acima de valores saudáveis, o risco de sofrer do coração aumenta incríveis 163%.

Agora que você já sabe a relação da medida da cintura com a saúde do coração


