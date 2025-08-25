Marcas de suplementos alimentares têm vendas proibidas pela Anvisa; saiba quais

Decisão da Anvisa foi publicada nesta segunda-feira (25), no Diário Oficial da União (DOU)

Suplementos alimentares (Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de todos os produtos alimentares das marcas Gold Labs e Nutrivitalle. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (25), no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o despacho, estão proibidas a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os suplementos da Gold Labs, que, segundo a Anvisa, possuem constituintes não autorizados para a composição de suplementos alimentares e apresentam relatos de eventos adversos graves.

Já os suplementos alimentares da Nutrivitalle, da empresa Sunfood Clinical Brasil Indústria e Comércio, tiveram a sua comercialização proibida por não possuírem a devida regularização junto ao órgão competente, conterem constituintes não autorizados em alimentos, não possuírem registro sanitário para suplemento alimentar de probiótico e serem fabricados em planta fabril desconhecida.

Foram suspensos, ainda, os suplementos das marcas Magnésio Dimalato, Magnésio Quelato, Expectos Mel, Lipo Magre, Max Beauty, Gestlac e Max Neural, da empresa Floral Ervas do Brasil, por aludirem a propriedades terapêuticas e funcionais não aprovadas.

A Goma Hidratada Ekobom, da Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves, por sua vez, foi recolhida de forma voluntária após a identificação de evidências de estufamento.

