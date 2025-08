Planos de saúde começam a atender pacientes do SUS nesta 6ª. Entenda

Dívidas com o governo serão convertidas em consultas, exames e cirurgias para pacientes que estão na fila do SUS

Dívidas com o governo serão convertidas em consultas, exames e cirurgias para pacientes que estão na fila do SUS (Foto: Freepik)

A partir desta sexta-feira (1º/8), operadoras de planos de saúde começarão a atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A mudança faz parte do programa Agora tem especialistas, pensado para diminuir as filas de espera por consultas com especialidades médicas, como oncologia e ginecologia.

1 / 2 2 / 2 < >

A iniciativa do Ministério da Saúde permite que as operadoras de saúde suplementar paguem parte de suas dívidas com o governo fazendo essa prestação de serviços. No primeiro ciclo, cerca de R$ 750 milhões em débitos serão convertidos em atendimentos especializados.

As operadoras poderão atuar em seis áreas prioritárias: oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia, ginecologia e otorrinolaringologia. A escolha dos serviços a serem ofertados vai respeitar os gargalos indicados por estados e municípios, pensando em diminuir as maiores filas de cada região.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.