Corpo de Bombeiros Militar forma 280 novos soldados

Bombeiros fizeram parte da primeira turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças 2024

Curso teve duração de 8 meses (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

Novos 280 bombeiros militares de Pernambuco concluíram o Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) nesta quinta-feira (31). O curso, que começou em 15 de novembro de 2024, teve duração de oito meses e foi conduzido na Academia Bombeiro Militar dos Guararapes (ABMG), em Jaboatão dos Guararapes.

A formação teve uma carga horária total de 1.248 horas/aula, com disciplinas como combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, salvamentos terrestre e aquático, além de conteúdos voltados à ética, legislação e defesa civil. Dos 280 que concluíram o curso, 48 são mulheres e 232 homens.

“Fiz a prova grávida e vim para o curso de formação amamentando meu filho. Foi um processo muito desafiador, mas tudo isso teve um propósito e hoje comemoro essa vitória”, disse Eloísa de Souza, uma das integrantes do curso.

Os militares serão distribuídos entre as unidades operacionais da Região Metropolitana, Agreste e Sertão, conforme critérios técnicos e as necessidades institucionais.

"Hoje recebemos um aparato maior para garantir a boa prestação de serviço junto aos cidadãos. Já estamos iniciando uma outra turma de mais 300 profissionais, além de outras duas turmas de 30 oficiais, representando um incremento de mais de 660 profissionais dentro da instituição”, ressaltou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Francisco Cantarelli.

“Já está pronta a nomeação de mais 300 profissionais para que possam passar por uma formação séria e comprometida. Até o mês de junho do ano que vem chegaremos ao marco de 7 mil novos policiais, bombeiros militares e policiais civis preparados para servir ao Estado de Pernambuco”, comemorou Raquel Lyra.

"A corporação estava com o efetivo defasado e logo no primeiro momento, o Governo de Pernambuco olhou para a corporação e autorizou o concurso. Agora, os formandos iniciarão um estágio supervisionado nos grupamentos da Região Metropolitana do Recife, atuando diretamente em unidades especializadas em combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e salvamento", explicou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.