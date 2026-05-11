Pernambucanos são destaque em competição nacional de biologia

Com duas medalhas, de bronze e ouro, o Colégio Madre de Deus reafirma o seu histórico de alto desempenho acadêmico

Os estudantes Heitor Henrick Lima (esquerda) e Theo de Souza (direita) foram premiados com ouro e bronze, respectivamente (Divulgação/Colégio Madre de Deus)

O Colégio Madre de Deus volta a colocar Pernambuco em evidência no cenário olímpico ao conquistar duas medalhas na Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), uma das principais competições científicas do país. Os estudantes Theo de Souza e Heitor Henrick Lima foram premiados com bronze e ouro, respectivamente. Aos 17 anos, Heitor também assegurou sua vaga na etapa de capacitação internacional, que será realizada no Instituto Butantan, em São Paulo, e reunirá os principais talentos da biologia no país.



“Para mim, esta medalha é um marco de evolução pessoal. Ela mostra que o meu processo de aprendizado foi consistente e que eu consegui transformar curiosidade em desempenho. E a classificação para a etapa prática tem um peso ainda maior, porque coloca à prova não só o conhecimento teórico, mas também a capacidade de aplicar isso em situações reais, o que considero essencial para quem quer seguir na área científica”, comenta o estudante.

Reconhecida por seu alto nível de exigência, a última edição OBB reuniu mais de 193 mil inscritos em provas que demandam domínio aprofundado de conteúdo, além de competências como raciocínio analítico, interpretação de dados e aplicação prática do conhecimento em temas contemporâneos, como saúde, meio ambiente e avanços científicos.



Além de Heitor, apenas outros 19 estudantes em todo país foram classificados para a etapa final da competição e participarão da capacitação internacional, com aulas teóricas e práticas conduzidas por pesquisadores e educadores do Instituto Butantan. Ao fim dessa fase, os quatro melhores colocados irão representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Biologia (IBO), enquanto aqueles que ficarem entre o 5º e o 8º lugar disputarão a Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB).



“Eu quero aproveitar ao máximo a experiência, aprender com os profissionais e com os outros participantes, além de colocar em prática tudo que venho estudando. Independente do resultado, já encaro como uma chance única de crescimento”, afirma Heitor. Ele acrescenta: “A OBB estimula pensamento crítico, autonomia e disciplina, habilidades que vão ser importantes em qualquer carreira. Além disso, a experiência reforça meu interesse por áreas como a medicina e a pesquisa, ajudando a direcionar minhas escolhas futuras.”



O desempenho do Madre de Deus na competição se soma a um histórico consistente de resultados acadêmicos. A instituição acumula aprovações em universidades de destaque no Brasil e no exterior, consolidando uma trajetória de formação voltada para processos seletivos altamente competitivos e para a construção de carreiras acadêmicas sólidas.



Entre os resultados recentes, o colégio alcançou 100% de aprovação no Insper, uma das principais referências em ensino de negócios e economia do país. Além disso, estudantes da instituição vêm conquistando vagas em universidades internacionais de prestígio, impulsionados por uma formação que alia base acadêmica robusta e visão global.



Para o CEO do colégio, Gerez Figueiredo, os resultados refletem uma construção educacional de longo prazo. “Esse resultado reflete a excelência de um projeto pedagógico construído com consistência e o trabalho de uma equipe altamente qualificada. No Madre de Deus, há um compromisso real com a formação acadêmica em alto nível, com acompanhamento próximo e estímulo constante ao desenvolvimento do aluno”, afirma.



Com resultados consistentes em diferentes frentes, das competições científicas às aprovações em instituições de excelência, o Colégio Madre de Deus consolida sua posição como uma das principais referências educacionais do Nordeste na formação de alunos preparados para os desafios acadêmicos do Brasil e do mundo.



“Ser aluno Madre de Deus ajudou na minha trajetória olímpica. O colégio fornece total apoio tanto acadêmico quanto para além dos estudos. Através do ensino aprofundado com professores excelentes, da coordenação que disponibiliza salas de estudo em horários flexíveis e atendimentos individuais para minhas necessidades específicas, além da minha disciplina e responsabilidade individual com os estudos, fizeram com que eu pudesse obter esse resultado.”, comenta Theo de Souza, medalhista de bronze na OBB.



Ensino Médio estruturado e planejamento individual



O desempenho de destaque alcançado por seus estudantes está diretamente ligado a uma proposta estruturada de Ensino Médio, baseada em planejamento consistente, acompanhamento individualizado e foco em resultados de alto nível.



A instituição adota um modelo alinhado às principais escolas de referência do país, combinando carga horária ampliada, qualidade pedagógica e atenção ao desenvolvimento socioemocional dos alunos, um conjunto de fatores que tem se consolidado como diferencial na formação de estudantes preparados para desafios nacionais e internacionais.



Esse movimento é fortalecido por iniciativas como o Programa High School. Nele, os alunos cursam disciplinas oficiais dos Estados Unidos, integralmente em inglês, e conquistam dupla certificação (brasileira e norte-americana) ampliando significativamente as possibilidades de ingresso em instituições estrangeiras.



No dia a dia, a organização acadêmica também reflete esse direcionamento. O suporte pedagógico é reforçado por um conjunto completo de materiais e ferramentas. Os estudantes têm acesso a livros atualizados, cadernos de revisão e uma plataforma digital que reúne simulados, banco de redações, videoaulas e correções personalizadas. Além disso, o colégio oferece aulas específicas de revisão para o Enem, ministradas por professores do Poliedro, de São Paulo.



A produção textual ocupa papel central na formação acadêmica. Nos primeiros anos, os alunos realizam redações quinzenais; no 3º ano, a prática se torna semanal. Todas as produções são corrigidas com base nos critérios adotados pelos principais exames do país. O modelo de avaliação também segue padrões externos, com simulados internos e externos, provas no formato do SSA e testes estruturados com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia utilizada no Enem.



Paralelamente ao desempenho acadêmico, a instituição investe em uma rede de apoio que contempla diferentes dimensões da formação do estudante, incluindo monitorias, orientação vocacional, acompanhamento psicológico e o Projeto de Vida. Iniciativas como a Jornada das Profissões, visitas a universidades e suporte para processos seletivos internacionais reforçam a perspectiva global exigida pelo Ensino Médio atual.

Com quatro unidades no Recife, o Colégio Madre de Deus acompanha seus alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, oferecendo uma trajetória contínua baseada em valores e solidez acadêmica.

