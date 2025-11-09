Enem 2025: "Viemos correndo, mas infelizmente fechou", diz pai de candidata que chegou atrasada

Por conta do trânsito, a estudante Eduarda Rodrigues, de 17 anos, chegou alguns segundos atrasada e não conseguiu entrar no prédio onde faria as provas

Candidata chegou atrasada no primeiro dia do Enem 2025 (Crysli Viana/DP Foto)

Uma movimentação intensa marcou os últimos minutos antes de fechar os portões dos locais de prova do ENEM, pontualmente às 13h. As ruas próximas da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, ficaram congestionadas por conta do grande fluxo de carros.

Por conta do trânsito, a estudante Eduarda Rodrigues, de 17 anos, chegou alguns segundos atrasada e não conseguiu entrar no prédio onde faria as provas. A estudante preferiu não falar sobre o assunto, mas seu pai, o marcineiro Marcos Rodrigues, explicou que os dois haviam saído de San Martin de moto às 12h, mas não conseguiram chegar a tempo por conta do congestionamento.

Outra vestibulanda chegou a entrar no prédio, mas não conseguiu pegar o documento de identificação que havia esquecido com um parente. Os últimos estudantes a entrarem no endereço contaram com mensagens de apoio dos presentes na entrada, que também orientaram os ajudaram a encontrar o local da prova.

Ao todo, Pernambuco contou com 272 mil inscritos no ENEM deste ano. Entre esses, mais de 71 mil são concluintes do Ensino Médio pela rede pública, 33 mil são participantes declarados pretos e 4 mil indígenas.