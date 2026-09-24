Nova Honda Bros 160 2027 é lançada; veja novidades

A Bros foi lançada originalmente em 2003 e bateu seu recorde de produção com 200 mil unidades no ano passado

A versão CBS está custando R$ 22,8 mil, e a ABS sai por volta de R$ 23,9 mil (Divulgação)

A Honda renovou o modelo NXR160 Bros para a linha 2027, com duas cores inéditas: a preta para a versão CBS e a Verde Explorer para a ABS. Apesar disso, o vermelho Fighting Red permanece em ambas. A versão CBS está custando R$ 22,8 mil, e a ABS sai por volta de R$ 23,9 mil.

A Bros foi lançada originalmente em 2003 e bateu seu recorde de produção com 200 mil unidades no ano passado, ultrapassando o volume registrado desde a introdução do motor 160 no modelo, no final de 2014.

Não houve alterações na parte mecânica. Dessa forma, o modelo conta com o motor monocilíndrico OHC arrefecido a ar de 162,7 cm³, alimentado por injeção PGM-FI FlexOne, com 14,3 cv (etanol) e 14,2 cv (gasolina) a 8.000 rpm e torque máximo de 1,47 kgf.m a 5.750 rpm, com taxa de compressão de 9,5:1.

Novidades no modelo NXR160 Bros 2027

Entre as novidades contempladas nas duas versões estão os indicadores de posição dianteiros integrados ao farol, punho esquerdo com lampejador de farol, além de piscas em LED e pisca-alerta.

Em relação à linha ABS, há ainda o Emergency Stop Signal (ou sinal de parada de emergência, em tradução literal), mais conhecido pela sigla ESS, que identifica frenagens bruscas e aciona automaticamente as setas, alertando os demais usuários da via em situações de perigo.