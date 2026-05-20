Sucessão não começa com o sucessor, começa com o fundador

Empresa (Reprodução/Freepik)

Em empresas familiares de pequeno e médio porte, é comum que o fundador concentre decisões, relações e conhecimento. Esse modelo sustenta o crescimento inicial, mas, com o tempo, torna-se um risco silencioso: a dependência excessiva de uma única pessoa. A sucessão, nesse contexto, não surge naturalmente, ela precisa ser provocada.



O primeiro desafio não é técnico, é emocional. Falar de sucessão ainda é, para muitos fundadores, sinônimo de perda de controle ou finitude. Para herdeiros e sucessores, pode representar insegurança, expectativa ou até conflito. Ignorar o tema, porém, não o elimina, apenas transfere o problema para um momento mais crítico.



Por onde começar? Pela consciência de que sucessão é um processo, não um evento. E processos exigem método. Mesmo em estruturas enxutas, onde “todos fazem de tudo”, é essencial iniciar a definição clara de papéis e responsabilidades. A ausência dessa clareza alimenta conflitos, sobreposições e, principalmente, fragiliza a continuidade.



O segundo passo é criar espaços de diálogo estruturado. Conversas familiares informais não substituem fóruns organizados. Reuniões periódicas entre sócios, acordos mínimos sobre expectativas e regras, e a separação, ainda que inicial, entre temas de família, propriedade e gestão são movimentos fundamentais.

“Consigo fazer isso internamente?” Em alguns casos, sim, desde que haja maturidade, disciplina e disposição para enfrentar desconfortos. No entanto, muitas famílias empresárias se beneficiam de uma mediação externa, que traz método, neutralidade e acelera decisões que, internamente, tendem a ser adiadas.



Uma sucessão saudável não começa com a escolha de um sucessor, mas com a preparação da empresa e da família para sustentar essa transição. Isso inclui desenvolver lideranças, organizar processos e, principalmente, alinhar expectativas entre gerações.



No fim, a grande questão não é se a sucessão vai acontecer, mas como ela será conduzida.

E na sua empresa: a sucessão é um plano estruturado, ou um problema que ainda não foi enfrentado?