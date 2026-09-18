O nome do desembargador do TJ fluminense Ricardo Couto, governador-tampão do Rio de Janeiro, ganhou força no Palácio do Planalto como potencial indicado ao Supremo Tribunal Federal

Desembargador do TJ fluminense Ricardo Couto (Brunno Dantas/TJRJ)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.445

O novo nome

O nome do desembargador do TJ fluminense Ricardo Couto, governador-tampão do Rio de Janeiro, ganhou força no Palácio do Planalto como potencial indicado ao Supremo Tribunal Federal após a recente reunião do presidente Lula da Silva com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Por variados motivos. Além de ser um nome de peso e respeitado no judiciário, Couto involuntariamente atendeu ao projeto político de Lula e Eduardo Paes – seu candidato ao Palácio Guanabara – ao sentar e ficar na poltrona do Governo, afastando qualquer possibilidade de os bolsonaristas da ALERJ lá colocarem Douglas Ruas – adversário de Paes – que teria votos na Assembleia para o mandato temporário. Couto também tem a simpatia de industriais, de três ministros do STF e STJ, e até um grande banqueiro nacional. É a ala carioca mandando seu recado. O consórcio é forte. Mas principalmente porque Alcoumbre bateu pé: não vai aceitar nova indicação do AGU Jorge Messias ao STF. A conferir se queima a língua.

Bala do Kim



Um mistério ronda o Rio de Janeiro. Há mais de ano a Polícia Federal e a Polícia Civil não sabem como chegaram à cidade munições para fuzis fabricadas na Coréia do Norte, da ditadura de Kim Jong-Um. São milhares já recolhidas em operações contra o tráfico e milícias.

Vai ter café?



O staff próximo de Flávio Bolsonaro não tem expectativa, mas espera que a qualquer momento os irmãos Marinho – os mais poderosos da mídia – o chamem para um aprazível café no Cosme Velho. Há precedente. Em 2018, quando Jair Bolsonaro se elegeu, o trio tentou um approach na transição do Governo. Paulo Guedes foi quem marcou o encontro, mas Jair chegou antes e detonou tudo com sua verborragia.

Fufucou



O TRE do Maranhão negou liminar que pedia a retirada do artigo “Fufucar: a miséria da política no Maranhão”, do jornalista Ed Wilson Araújo, com críticas ao ex-ministro e hoje candidato Senado André Fufuca (PP-MA). O ex-ministro desistiu da ação após a negativa. Ed Wilson publicou problemas da candidatura em 2010 do pai de Fufuca, a deputado estadual no Maranhão, com registro anulado por prestação de contas.

Enquanto isso...



O Brasil ferve na campanha presidencial super polarizada, o STF se afoga em mágoas e vaidades de gente que nunca se explica e sempre culpa o outro, e para piorar, os funcionários dos Correios e da Caixa estão em greve em milhares de cidades, com operação tartaruga em poucas agências que ficaram ativas, para sindicatos driblarem multa da Justiça do Trabalho.

Economia Pet



Pesquisa na internet realizada pelo do Instituto Locomotiva e Instituto Caramelo, mostra que 90% dos brasileiros percebem aumento nos custos para manter o seu pet. O levantamento aponta que 56% dos tutores já deixaram de realizar algum cuidado com seu animal por questão financeira. Outros 14% dizem que isso ocorreu várias vezes. Entre as classes C, D e E, esse percentual chega a 62%. Foram ouvidas mil pessoas.

