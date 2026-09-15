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A grande jogada

Se Fachin não redistribuir até o fim do ano as relatorias, os três inquéritos caem nas mãos de... Moraes em fevereiro, o futuro prudente do STF por dois anos. Olho nessa jogada!

Leandro Mazzini

Publicado: 15/09/2026 às 08:28

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Alexandre de Moraes, ministro do STF/Bruno Peres/Agência Brasil

Alexandre de Moraes, ministro do STF (Bruno Peres/Agência Brasil)

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BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.442

A grande jogada

Será a vitória (de Pirro) de Alexandre de Moraes? A depender do que ocorrer na sessão de hoje no Superior Tribunal Federal (STF). O presidente Edson Fachin puxou para a presidência da Corte (não para ele) os inquéritos da roubalheira contra aposentados do INSS, do escândalo do Banco Master e do futuro do Moraes no Tribunal. Se Fachin não redistribuir até o fim do ano as relatorias, os três inquéritos caem nas mãos de... Moraes em fevereiro, o futuro prudente do STF por dois anos. Olho nessa jogada!

Doaçõe$

A ministra Gleisi Hoffmann (PT) devolveu os R$ 50 mil, antes doados por Paulo Bernardo Silva, seu ex marido e ex-ministro das Comunicações no Governo Dilma Rousseff e do Planejamento de Lula. Surpreendentemente, Gleisi doou depois a si mesma os R$ 50 mil, segundo registro no site do Tribunal Superior Eleitoral.

Freio de Ruas

As recentes pesquisas mostram o candidato do PL ao Governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, ainda longe do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD). Nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ruas se viu prejudicado pelas decisões judiciais que mantiveram o desembargador Ricardo Couto no Palácio Guanabara, na vaga deixada pelo ex-governador Cláudio Castro. Para os bolsonaristas, essa manobra foi crucial para segurar o potencial do direitista na corrida estadual.

Acordo nuclear

A Associação Brasileira de Atividades Nucleares formalizou Memorando de Entendimento com a Associação Nuclear da Turquia para desenvolvimento, implantação e uso civil da energia nuclear. O termo tem validade de três anos. O objetivo é integrar cadeias de suprimentos dos países e estimular o comércio bilateral, investimentos conjuntos, eventos setoriais, e alianças industriais e de medicina nuclear.

Hackers do bem

A contratação de ex-hackers está entre as estratégias de empresas brasileiras para a área de cibersegurança. É o que mostra o CIO Report 2026 da Logicalis, que ouviu 100 instituições nacionais sobre o tema, sendo que 30% delas dizem contratar este tipo de profissional. O uso de redes sociais, como o TikTok e o Instagram, e comunidades digitais para recrutamento de profissionais é opção para outros 35% dos entrevistados.

Ponto Final

A Coluna é a favor da volta da Organização Social e Política do Brasil (OSPB), Educação Moral e Cívica, e Hino Nacional obrigatório em todas as escolas do ensino público e privado.

Lula defende maior autonomia tecnológica do Brasil e investimentos em inteligência artificial
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