Na reta final da campanha eleitoral, o Governo Lula da Silva (PT) está apostando tudo o que pode para segurar a inflação – um dos fatores determinantes na hora do voto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista ao Jornal Nacional, nos Estúdios do SBT, em São Paulo (SP). (Ricardo Stuckert.)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.440



Segurando a inflação!



Na reta final da campanha eleitoral, a três semanas da eleição presidencial, o Governo Lula da Silva (PT) está apostando tudo o que pode para segurar a inflação – um dos fatores determinantes na hora do voto. Através da Petrobras, no qual é acionista majoritário, está exportando todo o óleo bruto possível para atrair a entrada de dólares e assim segurar a cotação da moeda; e importando os derivados. O novo subsídio ao óleo e gasolina anteontem para segurar o preço dos combustíveis foi outra jogada diante da alta do barril do petróleo e para não aumentar o frete na estrada – o que recai diretamente no preço dos supermercados e na inflação.

Foi lá atrás



O STF poderia ter evitado todo esse desgaste de suspeição sobre ministros com parentes advogando na Corte. Em agosto de 2023, a maioria dos togados anulou um trecho do Código de Processo Civil que proibia atuação de parentes advogados em causas no Tribunal. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Kassio Nunes, André Mendonça e Cristiano Zanin votaram para liberar parentes nas ações.

A receita da Receita



Com o prazo batendo à porta, a Receita foi buscar reforço na casa da contabilidade. O secretário Robinson Barreirinhas articulou uma força-tarefa com Joaquim Bezerra, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, para orientar as micro e pequenas empresas, que precisam decidir ainda em setembro como recolherão IBS e CBS em 2027. Quem conhece bem sua cadeia de clientes e fornecedores larga na frente.

Grande$ riscos



No 1º semestre de 2026, de acordo com a CNseg, as indenizações do ramo Grandes Riscos somaram R$ 1,2 bilhão. Para a entidade, em um cenário de maior complexidade econômica e exposição a eventos extremos, o produto contribui para a resiliência das empresas e a continuidade de suas operações.

Acordo de bilhões



Menos de um ano para o fim do prazo de adesão ao Acordo dos Planos Econômicos, mais de 200 mil poupadores ainda não receberam os valores dos expurgos inflacionários. Homologado pelo STF há oito anos, até hoje foram pagos R$ 5,9 bilhões. Os valores a receber são de R$ 6,1 bilhões. Quem não aderir até junho de 2027 pode perder o direito, salvo se o STF aceitar a proposta defendida pelo Idec e pela Febrapo.

Agricultura & Cerrado



Estudo da The Nature Conservancy na Bacia do Araguaia mostra tendência de queda na vazão e até a interrupção do fluxo em rios importantes no Tocantins. Cresce o interesse por soluções que conciliem agricultura e resiliência climática. Para financiar agropecuária sem desmate, a Inovação Financeira para Amazônia, Cerrado e Chaco desembolsou US$ 954 milhões em crédito desde 2021, 98% destinados ao Cerrado.

