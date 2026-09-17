Dono do Judiciário

As investigações da Polícia Federal indicam que Daniel Vorcaro, o "banqueiro" do Master, tinha o projeto de se aproximar de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça com o intuito de garantir quase R$ 10 bilhões em créditos subjudice

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro (Divulgação/Banco Master)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2026 - Nº 4.444

As investigações da Polícia Federal indicam que Daniel Vorcaro, o “banqueiro” do Master, tinha o projeto de se aproximar de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça com o intuito de garantir quase R$ 10 bilhões em créditos subjudice. Ele pagou perto de R$ 1 bilhão por papéis podres que chegam a R$ 9 bilhões os quais as usinas falidas cobram da União por políticas de controle de preços de açúcar e álcool nos anos 80. A aposta era arriscada demais para perder o dinheiro. Então Vorcaro, conforme mensagens expostas pela PF, fez um approach por whatsapp com diferentes pessoas ligadas aos ministros do Judiciário, como filhos e esposas. Em alguns casos diretamente com os próprios ministros. Seu maior projeto era controlar o Judiciário para garantir sentenças favoráveis sobre esses recebíveis.

Brasil sobrevive



Dois expoentes do mercado financeiro de São Paulo consultados pela Coluna nesta semana dão a sentença de como vai o termômetro do dinheiro diante da crise no STF: “vai dar em nada”, resumem, sobre o futuro de Alexandre de Moraes.

Radiografia da crise



A plataforma Taboola monitorou na internet a novela do STF na terça-feira: O termo “STF” atingiu 17 milhões de pageviews (+128%); O nome de Daniel Vorcaro somou 11 milhões de acessos (+143%); A busca/interesse por Andrei Rodrigues (DG da PF) registrou disparada impressionante de +5.528% (2 milhões de pageviews); Ministros como Edson Fachin (+779%) e André Mendonça (+460%) lideram picos de audiência.

Embolou



A disputa para as duas vagas ao Senado em Alagoas está a mais embolada do País. Há um empate técnico entre o senador Renan Calheiros (MDB), Marina JHC (PSDB) (esposa do ex-prefeito da capital) e o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP). Todos registram entre 19% e 22% das intenções de votos.

Identidade digital



A identidade digital se tornou o foco da defesa cibernética das organizações, aponta o Think Ahead Report 2026, da SEK: 71% dos acessos iniciais em incidentes no último ano foram via identidades comprometidas, superando vulnerabilidades técnicas. O tempo médio entre acesso e a movimentação lateral caiu para 29 minutos (queda de 65% em relação ao ano anterior), segundo o CrowdStrike 2026 Global Threat Report.

Alagoano$



Uma estatística curiosa chamou a atenção ontem quando a Caixa divulgou a lista de cidades onde houve bilhetes premiados da Lotofácil da Independência. Maceió liderou os prêmios nacionais: foram 20 bilhetes da capital com 14 pontos acertados (do total de 15), em 17 lotéricas diferentes – e outros 3 foram por canais eletrônicos. Cada um levou R$ 2.762,74. Ao todo no país foram 8.978 apostas que acertaram 14 pontos.

Ponto Final

O Brasil é o País onde os gestores públicos trocam o “vou chegar lá e fazer diferente” por “agora é a minha vez....”

