Pernambuco é líder no crescimento da renda

Ecio Costa/Reprodução

O estado de Pernambuco registrou o maior crescimento do rendimento médio mensal real da população com rendimento entre todas as unidades da federação, segundo dados da PNAD Contínua (IBGE), em 2024.

O valor passou de R$ 1.888 em 2023 para R$ 2.221 em 2024, um avanço de 17,64%.

Esse crescimento não foi impulsionado exclusivamente pelo aumento dos programas sociais, e sim refletiu uma melhora mais ampla na estrutura de rendimentos da população.

Comparando com os demais estados do Nordeste, Pernambuco se destacou com folga no crescimento do rendimento médio.

Enquanto o estado liderou o ranking nacional, os demais estados nordestinos, que também figuraram entre os maiores crescimentos, como Alagoas (12,91%), Sergipe (11,88%) e Bahia (8,04%), apresentaram avanços significativos, mas em patamares inferiores ao excelente desempenho que Pernambuco teve.

No total, seis dos nove estados nordestinos estão entre os 13 maiores crescimentos proporcionais do país, mostrando uma tendência regional de recuperação de renda.

Ainda assim, o desempenho de Pernambuco foi expressivamente superior, reforçando a ideia de uma recuperação mais intensa da atividade econômica e do mercado de trabalho local em comparação aos estados vizinhos.

Os rendimentos do trabalho, por exemplo, tiveram papel fundamental nesse avanço.

O rendimento habitualmente recebido em todos os trabalhos cresceu 19,9%, enquanto o efetivamente recebido aumentou 23,24%, indicando tanto reajustes salariais quanto uma maior formalização do trabalho.

Também houve crescimento significativo nos rendimentos de aluguel e arrendamento, que subiram 53,86%, o que reflete uma valorização dos imóveis e do valor cobrado na locação.

Além disso, os chamados “Outros rendimentos” mais que dobraram, passando de R$ 897 para R$ 1.895, o que pode indicar um aumento em ganhos com rendimentos financeiros ou outras fontes de renda fora do emprego fixo.

Já os rendimentos provenientes de programas sociais do governo aumentaram de forma mais modesta, apenas 5,36%, indicando que o avanço do rendimento médio em Pernambuco não está centrado nessas transferências.

O crescimento do rendimento médio mensal real da população com rendimento em Pernambuco fez com que o estado subisse 5 posições no ranking entre os estados do Nordeste, saindo da 7ª posição em 2023 para a 2ª posição em 2024, ficando atrás somente do estado do Rio Grande do Norte.

Em se mantendo o ritmo de crescimento em 2025, Pernambuco poderá se tornar o estado do Norte-Nordeste com maior renda.

Este é um indicador importante para o estado que ainda detém a maior taxa de desemprego do país, segundo dados do IBGE divulgados para o primeiro trimestre

de 2025, que mostraram um avanço da taxa de desemprego para 11,6% de 10,2% observados no último trimestre de 2024, mas com queda em relação ao primeiro trimestre do ano passado, quando estava em 12,4%.