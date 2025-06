Pix Automático vem para facilitar

O Pix Automático estará disponível sem nenhum custo adicional a partir do dia 16 de junho, para todas as pessoas e empresas, trazendo facilidade para as pessoas e previsibilidade para as empresas

O Pix Automático é mais uma inovação do Banco Central para facilitar a forma como são feitas as transferências de recursos entre os brasileiros, mas agora com pagamentos de serviços, substituindo os boletos, débito automático e até mesmo o débito direto autorizado (DDA).

Vai funcionar da seguinte forma: a empresa envia um pedido de débito automático para o seu cliente, pelo aplicativo do banco. Essa empresa pode ser uma escola, um plano de saúde, uma plataforma de streaming, uma operadora de telefonia, ou até mesmo o condomínio onde a pessoa mora. Todos esses poderão fazer essa solicitação.

O cliente entra no aplicativo, aprova a solicitação e define o limite de valor, a periodicidade (se é só naquele mês ou se será todo mês) e a data de vencimento. A partir daí, o cliente passará a receber notificações antes de cada vencimento e poderá cancelar quando quiser o vínculo com a empresa cobradora e o pagamento com até 24 horas de antecedência.

O pagamento será feito automaticamente na data combinada, sem necessidade de confirmação a cada transação. É importante destacar que serão feitas até cinco tentativas caso não haja saldo em conta. Juros e multas por atraso, se houver, poderão ser cobrados no próximo pagamento do mesmo serviço.

Essa inovação vai incluir serviços como streaming, planos de saúde, escolas, cursos, condomínios, seguros e diversos outros. Ele se soma ao Pix tradicional, que já é no usado no dia a dia, ao Pix recorrente, em que é agendado manualmente para cada transação mensal, e ao Pix agendado, que permite escolher uma data específica para o pagamento.

Além disso, o Pix Automático também vem para substituir, de forma mais simples e eficiente, o débito automático tradicional, que depende de convênios entre bancos e empresas, costuma ser burocrático, demorado para ativar e difícil de cancelar.

O Pix Automático será uma inovação para simplificar esses processos e fazer com que as pessoas parem de ficar procurando boletos para pagar. Eles serão lançados automaticamente, e basta acompanhar tudo diretamente pelo aplicativo da conta corrente.

Para as empresas que emitem boletos para os serviços que são cobrados com recorrência, o uso do Pix Automático vai representar uma economia de custos, com menos papel a ser enviado para os clientes, mas também uma maior certeza na geração de fluxo de caixa, facilitado a partir dos lançamentos já programados nas cobranças dos seus clientes.

Com mais essa inovação, o Pix se consolida ainda mais como uma ferramenta financeira para facilitar as transações entre os brasileiros e se torna um exemplo internacional a ser seguido.

Num país onde a burocracia dificulta as vidas das pessoas, o Pix tem ajudado muito na facilitação dos negócios, nas vidas das pessoas e no menor uso de dinheiro em espécie, cartões de crédito e, de agora em diante, do uso de boletos.