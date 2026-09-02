Após gesto a Raquel, Flávio terá ato em PE

Agenda, marcada para o dia 16, foi definida, nesta terça (01), em Brasília, onde Mendonça Filho foi à mesa com o presidenciável do PL

Relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, o deputado federal Mendonça Filho fez um bate e volta em Brasília nesta terça (01).

No radar, estava a aprovação de cerca de 30 requerimentos de audiências públicas na comissão especial que analisa a PEC. Na agenda dele na Capital Federal, coube ainda um encontro com o presidenciável Flávio Bolsonaro.

A conversa resultou na definição de uma data para a visita do senador a Pernambuco. O martelo foi batido e Flávio desembarca na capital pernambucana próximo dia 16. O formato - se será agenda de rua ou outro tipo de ato - ainda vai ser definido.

“Com certeza, o Recife será um local. Se vai ser Recife e interior, eu vou resolver com ele”, assinala Mendonça à coluna. Concorrendo a uma vaga na Casa Alta pelo PL, o deputado foi à mesa com Flávio no QG de campanha que o senador mantém na Capital Federal.

A conversa dos dois se deu um dia depois de Flávio postar, em suas redes sociais, vídeo em solidariedade à governadora Raquel Lyra, fazendo referência aos cartazes apócrifos. Além de Flávio, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro já havia feito um post na mesma direção, se solidarizando.

Mendonça não integra formalmente o palanque da gestora do PSD, mas acabou subindo nele, literalmente, como ocorreu em Petrolina no primeiro dia de campanha, ou através de agendas que cumpre ao lado dela com frequência. Embora dispute em candidatura avulsa e com a missão de formar o palanque de Flávio em Pernambuco, Mendonça é dos nomes que mais encabeçam defesas de Raquel.

A governadora vem apostando num palanque duplo de Lula no Estado e faz acenos frequentes ao petista, a quem repisa ter visitado mais de 100 vezes. Ela também não declarou voto no presidenciável do seu partido, Ronaldo Caiado. Indagada se rejeita o rótulo de bolsonarista, tem devolvido que é “pernambuquista”. E conta com o apoio de vários candidatos bolsonaristas. Se, na política, vale o gesto, Flávio direcionou um a Raquel, a 16 dias de desembarcar no Estado gerido por ela.



Mendonça sobre Moraes: “Insustentável”



Mendonça Filho já declarou ver espaço para abertura de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Indagado pela coluna sobre a troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, revelada, nesta terça-feira (01), pelo Jornal o Estado de S. Paulo, o deputado federal não arrodeou: “Posição insustentável!”.

Fiel...

Se é base de Flávio Bolsonaro, que não tem candidato a governador encabeçando palanque seu em Pernambuco, Mendonça Filho tem se mostrado aliado de primeira hora da governadora Raquel Lyra e vem empilhando defesas dela. Ainda essa semana, coube a ele gravar mensagem das mais duras, reagindo aos cartazes apócrifos, sendo obrigado, inclusive, pelo TRE-PE, a apagar.

...escudeiro



Também foi de Mendonça a iniciativa de protocolar uma representação junto ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para apurar suposta participação de servidores do Recife e uso da estrutura municipal em atos pelo Auxílio Pernambuco. E coube a ele subir o tom sobre a iniciativa da Frente Popular, liderada por João Campos, de adotar medidas judiciais, denunciando um suposto “gabinete do ódio”. "Abstinência de voto", disparou na ocasião.

A segunda vez



No vídeo que gravou para Raquel Lyra, Flávio Bolsonaro fez questão de sublinhar o seguinte: “A gente se falou uma vez na vida, muito rapidamente, no aeroporto”. E prosseguiu: “Então, esse vídeo não é sobre política, é sobre o mínimo de respeito, de civilidade que todo mundo deveria ter, inclusive dentro de uma campanha eleitoral”. Flávio tachou de “ataques baixos” os cartazes apócrifos que acusam a governadora da morte do marido, falecido em 2022.

Ausculta



Na Casa da Indústria, nesta quarta-feira (02), se dará a primeira rodada do Diálogo da Indústria com os candidatos ao Governo de Pernambuco. Raquel Lyra debate às 14h, seguida por Ivan Moraes, às 15h, e João Campos, às 16h. Esses encontros, promovidos pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), serão realizados separadamente. Em pauta: desenvolvimento econômico, competitividade e o futuro da indústria pernambucana.