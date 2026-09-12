Raquel vai ao TRE-PE contra "fura-teto" e quer direito de resposta no perfil de João

Raquel Lyra alfineta João Campos sobre "fura-fila" e ele acusa "fura-teto" (Rafael Vieira/DP Foto e Sandy James/DP Foto)

A Coligação Pernambuco de Coração, encabeçada pela governadora Raquel Lyra, impetrou, ainda nesta sexta-feira (11), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), uma representação, contestando vídeo publicado por João Campos em sua rede social, no qual ele aborda o que tachou de “fura-teto”.

A ação questiona “afirmações de fato que documentos oficiais desmentem”. São elas: “a de que ela “declarou R$ 1 na conta”, a de que “dobrou sua remuneração”, a de que receberia acima do teto constitucional e a de que “Raquel já recebeu mais de R$ 1,2 milhão de forma inconstitucional”.

A defesa da governadora realça que o roteiro do vídeo, publicado no instagram de João Campos, se encerra com uma pergunta: “Dá para Confiar?”; e argumenta que isso “converte o conjunto em imputação de desonestidade”. A postagem do instagram reproduz mote introduzido por João Campos durante o primeiro debate de candidatos a governador de Pernambuco, que se deu na manhã desta sexta-feira (11), em Caruaru, promovido pela rádio Cidade 99,7.

O socialista recorreu ao “fura-teto” após a gestora alfinetá-lo, fazendo referência ao caso “fura-fila”. “Você sabia que a candidata que declarou um real na sua conta corrente recebe três vezes mais do que o salário do governador?”, iniciou João Campos, apontando “claros indícios de inconstitucionalidade”.

E emendou: “Se colocar tudo o que recebeu nesse período, dá mais de R$ 1 milhão de forma inconstitucional, enquanto você está trabalhando, buscando um emprego para poder segurar a sua família”.

O ex-prefeito calcula que os ganhos da governadora vêm superando R$ 60 mil por mês e que, somando os quatro anos de seu mandato, ela já recebeu R$ 2,2 milhões em salários. Faz a conta de que isso é mais de seis vezes o valor que ela declarou possuir em bens à Justiça Eleitoral.

A declaração de bens da candidata informa patrimônio total de R$ 359.498,33. O saldo de R$ 1,00, detalha a representação, "tem explicação bancária corriqueira e documentada: a conta da candidata, mantida no Bradesco, opera com aplicação automática, de modo que os recursos disponíveis migram diariamente para investimento e a conta corrente exibe saldo residual simbólico".

Um dos advogados que integram o corpo jurídico da campanha de Raquel Lyra e que está entre os que assinam a representação, Delmiro Campos, à coluna, explica o seguinte: “Raquel fez uma opção legítima por uma das suas fontes de renda, optou por aquela que passou no concurso. Os valores que estão no Portal da Transparência são pagos sem qualquer vício de ilegalidade”.

Além da vedação da publicação do vídeo, sob pena de multa de R$ 20.000 por cada descumprimento, a coligação Pernambuco de Coração pede direito de resposta no perfil do próprio João Campos no mesmo tempo de 30 segundos usado por ele, em formato de reels, e vedação de republicação dos trechos citados, sob pena de multa de R$ 50 mil por publicação.

Ainda no debate pela manhã, o socialista lançou um apelo para que Raquel devolva “mais de R$ 1 milhão recebidos inconstitucionalmente, furando o teto e afrontando a Constituição”. A conferir.



Do estopim



Na fala em que alfinetou João Campos, desencadeando o embate sobre o “fura-teto”, Raquel Lyra dissera o seguinte: “Sou governadora, honesta, trabalhadora e entrei no serviço público por vocação, escolhi ser servidora pública. Eu nunca furei fila e fiz, como prioridade no Governo do Estado, a maior nomeação de concursados da história de um governo. Foram mais de 26 mil concursados que foram nomeados: oito mil na Segurança Pública, treze mil na Educação e mais de três mil profissionais de Saúde, para você, que é concurseiro, que sabe que a gente faz concurso do jeito certo”.

Dividir para Multiplicar



A partir deste sábado (12), João Campos e o candidato a vice, Carlos Costa, passam a se dividir em agendas de forma a multiplicar presença pelo Estado. Hoje, o socialista vai a Limoeiro, Orobó, Casinhas, Santa Maria do Cambucá e, à noite, comanda comício em Surubim. Enquanto isso, Carlos cumpre agendas na Mata Sul pela manhã – vai a Barreiros e Maraial. À tarde, estará em uma caminhada de Lula em Santa Cruz do Capibaribe, acompanhado de Marília Arraes e Humberto Costa.

Daqui para frente

Tanto a campanha de João Campos como a de Raquel Lyra tem metas de centrar esforços, a partir de agora, na RMR. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (11), apontou Raquel Lyra com 47% (tinha 47%) e João Campos com 42% (tinha 40%). No conjunto liderado pelo socialista, além da oscilação positiva, se contabilizou como favorável o crescimento dele na espontânea – aparece com 30% (tinha 26%). A governadora aparece com 41% (tinha 39%).

Day After



Um dia após o debate dos candidatos a senador, promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste, houve quem brincasse, nas coxias da Frente Popular, que a afinidade entre Túlio Gadêlha e o senador Humberto Costa, durante a tabelinha que fizeram sobre a Transnordestina, estava tanta que se viu a hora de Túlio terminar a fala e sapecar um “130”, que é o número do petista.



