Recife terá maior quantidade de assentos internacionais da história do Nordeste

Serão até 572 voos no aeroporto dos Guararapes contra 374 voos internacionais no aeroporto de Salvador

Em 2014, o prêmio foi concedido ao Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre, no Recife. Foto: Infraero/Divulgação ()

Para janeiro de 2027, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, Recife deverá ter, de longe, a maior quantidade de voos internacionais para um mês de janeiro da região Nordeste da história.

Serão até 572 voos no aeroporto dos Guararapes contra 374 voos internacionais no aeroporto de Salvador, Luís Eduardo Magalhães, segundo aeroporto da região.

São previstos mais de 110.000 assentos internacionais no mês, algo exuberante para a região. De acordo com a taxa de ocupação, poderão ser movimentados mais de 90.000 passageiros, nível de grandes aeroportos hubs como Brasília e Campinas.

Em média, serão 8 partidas totais internacionais por dia para destinos como Madri-Espanha, Ilha do Sal e Praia-Cabo Verde, Ezeiza e Aeroparque em Buenos Aires e Córdoba na Argentina, Montevideo-Uruguai, Santiago-Chile, Lisboa e Porto em Portugal e Orlando-EUA.

A quantidade de companhias que realizarão esses voos é igualmente relevante: Azul, Ibéria, Cabo Verde, Jetsmart, Latam, Gol e Tap.

Várias dessas companhias realizarão voos para mais de um destino como a Azul para Montevideo, Porto, Lisboa e Orlando, Latam para Santiago e Buenos Aires, Jetsmart para Buenos Aires e Montevideo, Gol para Buenos Aires e Córdoba.

Recife ganha tanta relevância que chegará a ter mais ligações para a Argentina (92 partidas mensais) que Salvador (90), que liderava disparadamente há mais de 10 anos esses números para a Argentina.

Chama muita atenção como todo esse crescimento em voos é resultado de anúncios em série de voos.

O retorno da Espanha

Ainda no início de 2025, a Iberia anunciou que voaria para Fortaleza e para Recife, iniciando a operação para Madri. Previamente à pandemia, Recife tinha voos da Air Europa para Madri, companhia que não retornou à cidade.

Com a Ibéria, Recife foi a primeira cidade brasileira a receber o novo Airbus A321 XLR (longo alcance extra) em dezembro passado, aeronave para longas distâncias internacionais e de apenas um corredor, aproximadamente 180 assentos.

Com menos de um ano de operação, a Ibéria já vende passagens diárias em Recife a partir de outubro de 2026 e durante toda a alta estação de verão. Os números da ocupação da companhia são sempre fortes.

Um grande incremento de conectividade internacional de voos em Recife foi a chegada da ultra-lowcost argentina Jetsmart em junho de 2025 com voos para Buenos Aires, aeroporto de Ezeiza. Com a companhia, para 2027, já estão previstos voos diários para Buenos Aires Aeroparque, aeroporto central da capital, e até voos vindos de Santiago com escala em Montevideo acabaram de ser anunciados em setembro.

A Jetsmart iniciou operações em julho de 2025 com 38 voos mensais em Recife e chegará a ter 170 voos em janeiro de 2027, é superlativo. É a empresa com a maior quantidade de movimentações internacionais em Recife.

Outra empresa que voou por Recife na alta estação de verão de 2026, a Flybondi estreou com voos para Córdoba em janeiro passado. A companhia atravessa problemas na disponibilidade de voos e por isso não deverá trazer voos a Recife no próximo verão.

Já a LATAM ampliou voos a Santiago em junho de 2026 e amplia para até 4 ligações semanais seus voos a Buenos Aires no verão de 2027 até o final de fevereiro. A Latam foi outra que validou rapidamente seus voos na capital e tem incrementado frequências com agilidade.

A Gol anunciou voos a Córdoba a partir de Recife ainda em 2025 e vem mantendo-os desde então, da mesma forma seus voos a Buenos Aires capital.

A Azul também ousou ao lançar voos à Europa a partir do Nordeste. Primeiro surgiram voos a Porto, primeira ligação do Nordeste com a segunda cidade portuguesa anunciados em abril de 2025.

Poucos meses depois, mais uma surpresa positiva, lançamento de voos a Madri: dois destinos europeus lançados.

O resultado desses voos é bastante favorável com aeronaves muito cheias, superando médias de 90% de ocupação.

Retorno dos voos a Cabo Verde

Em maio de 2026, a Cabo Verde Airlines retornou com a rota Recife-Praia. Recife passa a conectar regularmente o Nordeste brasileiro à África com a possibilidade de se realizarem conexões para o aeroporto de Lisboa. A Cabo Verde que antes da pandemia voava para Fortaleza, Salvador, Recife, retornou a preço de hoje apenas para a capital pernambucana.

Poucos meses depois em setembro, a companhia anuncia a extensão para outra cidade de Cabo Verde: Sal. Os voos devem iniciar em dezembro de 2026.

Os cabo-verdenses devem ter ainda mais em Recife seu polo de compras e serviços no Brasil.

Grande expansão

Em novembro de 2024, refleti sobre razões pelos quais Recife, que é o maior hub do Nordeste, não conseguia crescer internacionalmente e ficava com a 3ª posição da região. O aeroporto apresentava excelentes taxas de ocupação, mas faltavam novos voos, novas companhias e novas frequências. Enquanto Fortaleza e Salvador disputavam a liderança regional, Pernambuco parecia preso a uma malha internacional relativamente estagnada, ainda que sempre de aviões cheios.

Menos de 2 anos depois, a situação se inverteu completamente.

Segundo dados da ANAC, o aeroporto de Recife assumiu a liderança do Norte-Nordeste em número de passageiros internacionais ainda no mês de abril de 2026 e vem abrindo vantagem com relevante chegada de novos voos internacionais ao longo do presente ano e de 2027.

Em agosto de 2026, Recife apresentou a melhor ocupação internacional ida e volta entre as três maiores capitais nordestinas.

Recife: 86,5%

Salvador: 84,8%

Fortaleza: 83,5%

Não só a maior taxa de ocupação, mas como dito, Recife lidera em passageiros internacionais desde o 2º trimestre de 2026.

Recife: 52.868 passageiros

Fortaleza: 46.462 passageiros

Salvador: 44.418 passageiros



Na prática, Pernambuco demonstra que há muita demanda para crescer. Recife construiu frentes de crescimento com forte ênfase no cone-sul e na Europa.

Assim, o estado está sendo cada vez mais descoberto por países como Argentina, Uruguai e Chile, uma invasão castelhana, turistas que adoram as águas quentes de areia branca do Nordeste e adoram Resorts all inclusive, como os que há nas proximidades de Recife.

A chegada de mais voos gera concorrência, mais assentos e mais tarifas competitivas: expande-se a rede de voos e novos passageiros vêm e vão.

O destino Recife e adjacências se torna mais barato e buscado!

Em 2026, torna-se a principal porta de entrada internacional do Norte-Nordeste, com a chance de pulverizar qualquer dado anterior de movimentação internacional de passageiros internacionais:

Janeiro de 2020 (pré-pandemia) Janeiro de 2026 Janeiro de 2027 268 voos internacionais 358 voos internacionais até 542 voos internacionais 61.284 assentos 75.062 assentos 109.200 assentos





O incremento sobre janeiro de 2026 é gigante, 45% tanto em assentos, quanto em partidas. O incremento de 45% em um hub que já movimenta números gigantes, chama atenção sobre as felizes razões para essa “chuva” de voos estarem ocorrendo.

Como dito, Recife caiu sobretudo no gosto dos Argentinos, Chilenos e Uruguaios. Os paraguaios também tiveram voos diretos a Recife com a Azul vários meses de 2025.

Os números de 2026 até agosto, ainda colocam o aeroporto de Recife na 2ª posição de atração dessas nacionalidades do cone-sul, atrás de Salvador, mas em 2027, a liderança é provável.



Atração de Argentinos

Os argentinos, mais que nunca, e mais ainda em 2027, serão a nacionalidade que mais visitam Pernambuco. A 2ª nacionalidade que mais visita em voos internacionais diretos são os portugueses: 16.915.

Naturalmente, como dito, o incremento na atração de argentinos foi de 152%: 48.841 (jan-ago 2026) x 19353 (jan-ago 2025).

Nos 8 primeiros meses de 2026, segundo dados da Embratur, o aeroporto de Recife atraiu 103.519 estrangeiros ou brasileiros expatriados através de voos internacionais direto. O crescimento sobre igual período de 2025 é de 69,7%.

Salvador ainda recebeu maior quantidade no período de 2026: 136.558 estrangeiros no total e 62.181 argentinos.

Seguindo o que está previsto, Recife poderá superar os números da capital baiana no início de 2027.

Rede hoteleira deve estar em festa

O incremento na atração de estrangeiros é tão relevante e brusco que devem estar celebrando as redes hoteleiras com os saltos de atração de turistas internacionais, que geralmente gastam mais que os domésticos.

Os estrangeiros internacionais mensais em Recife foram em média 7.500 visitantes por mês. Em 2026, mesmo período, são 12.945, quase 6000 visitantes a mais por mês.

Com dados de 2024, o número de leitos de hotéis em Recife era estimado em 12.500 (basta dar um google e ver algumas referências).

Pois bem, num mês de 2026, o incremento de demanda só de estrangeiros equivale a quase a metade da capacidade dos leitos da bela Recife, é bastante.