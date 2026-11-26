A resposta O Sport entrou em um terreno perigoso. A divulgação da auditoria forense sobre a gestão 2023–2025 provocou uma reação contundente do ex-presidente Yuri Romão, que decidiu apresentar sua versão dos fatos e questionar a condução do processo. A resposta é extensa e com argumentos fortes. Mas também revela o tamanho da divisão que continua contaminando os bastidores da Ilha do Retiro. O ex-dirigente não aceita o que considera uma tentativa de desqualificar sua administração. Questiona a ausência de individualização de contratos, operações e pagamentos, critica o momento da divulgação do relatório e defende que a investigação deveria alcançar também os exercícios de 2021 e 2022. Sua principal argumentação é que decisões administrativas que não produziram o resultado esperado não podem ser automaticamente tratadas como irregularidades. Na defesa de seu legado, apresenta números e realizações. Lembra os três títulos pernambucanos, o acesso à Série A e as duas finais da Copa do Nordeste. Destaca a contratação da Ernst & Young, o trabalho da Alvarez & Marsal no BPO financeiro e a implantação de controles por meio do sistema TOTVS. Cita investimentos realizados na Ilha do Retiro e no CT, e destacou o contrato com a Baladapp, que teria permitido à atual gestão antecipar R$ 40 milhões para sustentar as contas do clube. Também questiona a rescisão com a Imply. Segundo Yuri, o custo teria ultrapassado R$ 10 milhões, embora o valor efetivamente devido fosse inferior a R$ 1,5 milhão.

Auditoria trouxe falhas e responsabilidades

São números relevantes em um clube que enfrenta dificuldades financeiras e necessita recuperar a capacidade de investimento. Porém, a discussão não pode ficar restrita a declarações. Os documentos e as condições desses contratos precisam ser apresentados. A atual gestão tem uma responsabilidade que não pode ser transferida: conduzir a investigação com rigor, apresentar seus fundamentos e adotar as providências necessárias. A auditoria independente fez seu trabalho: identificou falhas e apontou responsabilidades.

Reconstrução do clube

O mais preocupante é perceber que o Sport deveria estar concentrado na reconstrução administrativa e financeira. Não se trata de escolher um lado. Nem transformar a auditoria em condenação antecipada, tampouco aceitar a defesa do ex-presidente como resposta definitiva aos questionamentos. É preciso separar a gestão esportiva, seus resultados e suas decisões administrativas de eventuais responsabilidades que possam ser comprovadas.

Ninguém é maior que a instituição

O torcedor está cansado de promessas, disputas internas e explicações que se sucedem a cada mudança de comando. Quer um clube financeiramente saudável, administrativamente organizado e competitivo em campo. A auditoria precisa ter consequências. A defesa precisa ser respeitada. E a política precisa deixar de ocupar o espaço que deveria pertencer ao Sport. Afinal, nenhum dirigente é maior do que a instituição que teve a honra de administrar.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

