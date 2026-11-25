Na Ilha, o bicho está fervendo. São R$ 21 milhões em operações suspeitas, e a gestão deixou R$ 75 milhões em débitos vencidos. Todo mundo esperando a resposta de Yuri Romão. Enquanto isso, os rubro-negros respiram eleição. Falarei sobre isso na coluna de sexta-feira. Hoje, conversamos sobre o ELENCO.

Estão fora para 2027:

* Zé Gabriel: 41 jogos;

* Marlon Douglas: 38 jogos, um gol e três assistências;

* Clayson: 33 jogos, dois gols e três assistências;

* Édson Lucas: 23 jogos e uma assistência;

* Claudinho: 15 jogos, um gol e uma assistência;

* Dudu Teodora: 9 jogos;

* Raí Lopes: 8 jogos.

Amigos, todos vão embora. E não deixarão saudades. Até Clayson, que era uma expectativa positiva, sumiu.

Os dirigentes vão definir a situação de quatro jogadores. Benevenuto e Biel são duas opções no banco. Perotti e Patrick de Paula são titulares.

Perotti: R$ 300 mil? Não, velho! Baixa isso aí.

De Paula, trabalhando bem, pode ganhar a posição. Mas qual? Volante? Segundo volante? Armador ou “ponta de lança”? Defina o número, Patrick.

Aliás, vão atrás do camisa 10, dirigentes. De Pena, Juan Alano e… Kervin!

DE(U) PENA, Sport! Saudades de Lucas Lima. Do que sobrou dele.

Quanto a Soso, dê mais uma chance. Seja qualquer Bivar: Luciano ou Paulo. Quem ganhar, espero, faça um bom mandato.

Em 2027, o Sport terá Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B e o Pernambucano! O Sport vai brigar pelo Penta. Será?



Nos Aflitos, estamos esperando a “cozinha”. Goleiro, laterais, zagueiros. A defesa inteira. Mas, antes, estou esperando uma definição hierárquica. Quem vai mandar no Departamento de Futebol?

Temos os nomes:

* Emerson Barbosa: vice-presidente de futebol;

* Thiago Dias e Eduardo Henriques: diretores de futebol;

* Daniel Kaminski: executivo de futebol;

* Fábio Lins: diretor operacional;

* Derley: coordenador técnico.

Então, quem manda em quem?

Emerson é o vice-presidente. Mas… e depois?

Acorda, SAF!

Olhei alguns comentários no meu Instagram sobre a saída de Ronald. A direção do Santa errou. Falo sobre isso há algum tempo.

Cinco jogadores poderiam, ou deveriam, ficar para 2027: Coelho, Marcos Vinícius, Eurico, Favella e Ronald. Somente o goleiro Thiago Coelho vai ficar. Os demais “pegaram o bêco”. Errado!

Não vou brigar sobre Everaldo. Jogou muito pouco do que se esperava. Sobre Ronald, brigou sozinho lá na frente. Meia, centroavante e ponta deixaram a desejar.

No Náutico, vai render mais, com Jean e Vinícius.

Está na hora de os dirigentes da SAF mostrarem o mocinho e o coadjuvante. Citei nos Traíras: um meia, tipo Jean Carlos, ou um centroavante estilo Perotti.

Anselmo Ramon está chegando. Com 38 anos?

Vamos, tricolores! A torcida está aguardando…



Inter caindo…

O Colorado, desde a inauguração em 1969, nunca levou cinco gols no Beira Rio. Dificilmente escapa. O Vitória cresceu. E vai ficar na A. Corinthians joga hoje contra o Atlético Mineiro em São Paulo. Se ganhar, sai do Z4. Temos dois times que ainda podem cair. Botafogo e Grêmio. Na última rodada, Grêmio x Mirassol decidem em Porto Alegre. Quatro dias, teremos Grêmio x Palmeiras decidem a Copa do Brasil. Tranquilo, gremistas?



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