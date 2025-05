Guerra é Guerra: Trânsito faz tantas vítimas quanto um conflito armado

Corpo de Bombeiros simula resgate de vítima de acidente de trânsito (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Não é de hoje que o Brasil vive uma verdadeira guerra urbana, que só em 2023 apresentou um total de 45.747 vítimas de homicídios. Há outra batalha, no entanto, que acontece a olhos vivos, em qualquer lugar, e que já foi normalizada pelo brasileiro. “Eita, outra batida…” Para efeitos de comparação, com base na mesma base de dados, o Atlas da Violência 2025, também em 2023 os acidentes fatais no trânsito somaram 34.881 óbitos, apenas 23,7% a menos que os homicídios.

As mortes no trânsito se aproximam ano a ano dos homicídios, com o agravante de estar em crescimento enquanto os assassinatos estão em queda. Contudo, enquanto as mortes violentas intencionais entram nos indicadores de segurança pública, as mortes por acidentes de trânsito ainda não têm tanta visibilidade e, por isso, deixam de figurar entre as políticas públicas prioritárias de enfrentamento às mortes, das quais 90% seriam evitáveis, segundo José Aurélio Ramalho, presidente do Conselho do Observatório Nacional de Segurança Viária.

Pernambuco, com 1.632 mortes em acidentes de trânsito em 2023, é o 8º estado brasileiro com mais casos de óbitos envolvendo meios de transporte, em números absolutos, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Consumo de álcool, excesso de velocidade e imprudência na condução são ainda, isoladas ou somadas, as principais causas dos óbitos. Não é chegada a hora desse tipo de infrator ter também a habilitação suspensa, como acontece com o álcool?

Custo financeiro e social da morte no trânsito

Como toda “epidemia”, a violência viária tem um impacto alto para a saúde pública e para a economia em geral. Em Pernambuco, por exemplo, o custo de internações de vítimas de trânsito somou mais de R$ 10 milhões no ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde. Esse valor pode ser bem maior, segundo o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), podendo ultrapassar os R$ 900 milhões se forem considerados os tratamentos de longo prazo.

Vítimas renováveis

Segue até a segunda (25) o 1º Encontro do Movimento de Pessoas Atingida pelas Renováveis (MAR), em Lagoa Seca (PB), o evento tem como objetivo debater os custos sociais da expansão das energias renováveis, embora sejam vendidas como sustentáveis.

