Jovem desaparecido no Pico do Paraná é encontrado com vida após cinco dias

Segundo familiares, o rapaz foi resgatado e encaminhado para um hospital.

Roberto Farias Thomaz desapareceu em uma trilha do Parque Estadual Pico Paraná (Reprodução/Redes sociais)

Após cinco dias de buscas, o jovem Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, foi localizado com vida na manhã desta segunda-feira (5), no Pico Paraná, o ponto mais alto da Região Sul do país. Ele estava desaparecido desde a virada do ano, quando fazia uma trilha para acompanhar o nascer do sol. Segundo familiares, o rapaz foi resgatado e encaminhado para um hospital.

A confirmação foi feita pela própria família nas redes sociais, que agradeceu o apoio das equipes de resgate e dos voluntários que participaram das operações. Em contato por chamada de vídeo, Roberto contou que se encontrava em uma fazenda conhecida como CGH, na região de Cacatu, no município de Antonina.

O jovem relatou que sofreu escoriações pelo corpo, perdeu suas botas e os óculos, o que lhe causou dificuldades para enxergar. Apesar disso, afirmou estar consciente e fora de perigo.

Mais cedo, Thayana Smith, amiga que o acompanhava na trilha, disse ter falado com os familiares e reconhecido que errou ao seguir sem ele durante a descida. Em entrevista, ela afirmou que Roberto estava com outros trilheiros e que não sabe em que momento ele se perdeu.

Relatos e vídeos publicados por Thayana nas redes sociais repercutiram amplamente e geraram críticas. Após o início das buscas, ela afirmou que a situação serviu como aprendizado sobre os riscos de trilhas em grupo com pessoas sem experiência.

O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, montanhistas e voluntários desde o dia 1º de janeiro.

