Presidente da campeã Mocidade Alegre explica tática: "Critério embaixo do braço"

Desfile da Mocidade Alegre (Felipe Araujo/Liga-SP)

A Mocidade Alegre é a campeã do carnaval 2026 de São Paulo, com 269,8 pontos. A escola superou a Gaviões da Fiel por 0,1 ponto.

"Trabalhamos com o critério embaixo do braço, mas não existe carnaval sem emoção, não só a Mocidade, várias escolas entregaram isso e é muito bacana perceber o quanto nosso carnaval cresceu", explicou a presidente da escola, Solange Cruz.

Ela permaneceu durante toda a apuração nesta terça-feira, 17, amparada pelo mestre de bateria, Sombra, e dos tradicionais terços que a acompanham em todas as apurações de carnaval. Solange agradeceu a Deus, à comunidade e ao Orixá Oxumarê, mencionado no enredo deste ano.

"Não tem segredo, é muita união e participação. A comunidade é ativa, é muito ensaio. A gente ensaia de domingo e sexta na rua, quarta tem ensaio da bateria e durante a semana a comissão de frente ensaia todos os dias praticamente", disse.

A Mocidade Alegre apresentou neste ano "Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra", um enredo que celebrou a vida e a obra da atriz Léa Garcia, uma das vozes mais marcantes da cultura brasileira, símbolo de resistência, arte e afirmação da identidade negra no teatro e no cinema. A atriz morreu em 2023, aos 90 anos, no dia em que seria homenageada no Festival de Cinema de Gramado.

A escola destacou momentos marcantes da trajetória da artista com fantasias e alegorias que revisitavam sua carreira, desde as origens no Teatro Experimental do Negro até os papéis consagrados no cinema e na televisão.

Carioca, Léa estrelou Orfeu Negro, filme francês de Marcel Camus gravado no Brasil e vencedor do Oscar. Em 2005, foi premiada em Gramado por As Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo. Atuou em outras dezenas de produções cinematográficas e de televisão.

No desfile, a atriz foi representada na comissão de frente pela médica Thelma Assis, conhecida por ter sido campeã do Big Brother Brasil de 2020. Outro ex-BBB e médico, Fred Nicácio participou ao representar Abdias Nascimento, intelectual e artista brasileiro que foi casado com Léa.

A Mocidade é a segunda maior campeã, com 13 títulos, atrás apenas da Vai-Vai (15). A Rosas de Ouro foi rebaixada após ter sido campeã em 2025. A outra escola rebaixada foi a Águia de Ouro.

A disputa foi equilibradíssima. Com comemorações contidas ao longo da apuração, a Mocidade Alegre manteve a liderança durante a maior parte da leitura das notas. A Gaviões da Fiel chegou a assumir o primeiro lugar, mas perdeu décimos e devolveu a liderança à Morada do Samba, que encerrou a apuração com nota 269,8.

Veja a classificação final:

1º. Mocidade: 269.8

2º. Gaviões da Fiel: 269.7

3º. Dragões da Real: 269.6

4º. Tatuapé: 269.5

5º. Barroca Zona Sul: 269.4

6º. Tom Maior: 269.4

7º. Estrela: 269.1

8º. Mocidade Unida da Mooca: 269.0

9º. Império: 268.9

10º. Camisa: 268.8

11º. Colorado: 268.7

12º. Vai-Vai: 268.6

13º. Rosas de Ouro: 268.4

14º. Águia de Ouro: 268.2