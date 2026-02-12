° / °
Lenine promete show histórico no Marco Zero

Um dos homenageados do Carnaval do Recife 2026, Lenine subirá ao palco do Marco Zero, nesta quinta-feira, muito bem-acompanhado.

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/02/2026 às 10:56

Recife, PE, 03/11/2025 - FESTA DE 200 ANOS DO DIARIO DE PERNAMBUCO - Na noite desta segunda-feira(03), foi celebrado os 200 anos do Jorna Diario de Pernambuco no Teatro de Santa Isabel. Lenine/Rafael Vieira

Um dos homenageados do Carnaval do Recife 2026, Lenine subirá ao palco do Marco Zero, nesta quinta-feira, muito bem-acompanhado. E um dos convidados mais esperados é Lula Queiroga, com quem ele dividiu o primeiro LP, Baque Solto, em 1983. Os dois recriarão juntos o hit A Ponte.

 

lenine
