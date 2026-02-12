Lenine promete show histórico no Marco Zero

Um dos homenageados do Carnaval do Recife 2026, Lenine subirá ao palco do Marco Zero, nesta quinta-feira, muito bem-acompanhado.

Um dos homenageados do Carnaval do Recife 2026, Lenine subirá ao palco do Marco Zero, nesta quinta-feira, muito bem-acompanhado. E um dos convidados mais esperados é Lula Queiroga, com quem ele dividiu o primeiro LP, Baque Solto, em 1983. Os dois recriarão juntos o hit A Ponte.