Recife tem protesto contra projeto que reduz pena de Bolsonaro

Caso o projeto seja sancionado, o ex-presidente permaneceria preso em regime fechado por mais 2 anos e 4 meses

Manifestação ocorre na tarde deste domingo (14) (Rafael Vieira/DP Foto)

Manifestantes estão reunidos, na tarde deste domingo (14), na Rua da Aurora, na área central do Recife, para protestar contra o Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O PL 2.162 de 2023, também conhecido como PL da Dosimetria, permite que o preso passe do regime fechado para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto, quando cumprir 16% do total do tempo da condenação. Assim, caso o projeto seja sancionado, o ex-presidente permaneceria preso em regime fechado por mais 2 anos e 4 meses.

A iniciativa foi aprovada pela Câmara dos Deputados na madrugada de quarta-feira e agora aguarda debate no Senado, marcado para a próxima quarta (17). O objetivo dos organizadores do protesto é pressionar os parlamentares a não aprovarem o Projeto de Lei.