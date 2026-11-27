A afirmação é do climatologista e meteorologista Paulo Nobre, pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O Super El Niño, versão mais intensa do fenômeno climático que atinge o planeta e deve se estender pelo verão, é apenas o primeiro de uma série que afetará os países nos próximos anos.

“O Super El Niño vem quase como um alerta. E qual é o alerta? Não é um Super El Niño, é o primeiro de uma nova classe desse fenômeno”, disse.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o que provoca alterações nos padrões de circulação atmosférica e nos regimes de chuva e temperatura em diferentes regiões do planeta.

Paulo Nobre fala com a autoridade de quem é especialista na interação do oceano com a atmosfera e em mudanças climáticas globais. Ele conversou com jornalistas logo após fazer uma palestra no Festival Iguassu Inova, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

O evento, que começou na última quarta-feira (25) e vai até sábado (28), é uma iniciativa do Itaipu Parquetec, centro tecnológico ligado à Hidrelétrica de Itaipu. Um dos objetivos do festival é reunir estudantes, pesquisadores e empreendedores em torno de iniciativas de ciência e tecnologia desenvolvidas no parque tecnológico.

Efeitos no Brasil

O climatologista explicou que, no Brasil, os efeitos do Super El Niño devem reduzir as chuvas nas regiões Norte e Centro-Oeste e aumentar a precipitação no Sul.

Plano diretor

Um exemplo de prevenção citado por ele é a existência de plano diretor nas prefeituras. Esse documento consiste em um conjunto de diretrizes sobre como a cidade deve ser ocupada e se expandir.

“Quantas cidades não têm um plano diretor? As pessoas não sabem que não podem construir em determinado lugar. A culpa é delas? De quem é? A responsabilidade, não a culpa, é dos nossos gestores”, afirmou.

A existência de plano diretor é prevista no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes.

Um levantamento recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que cerca de 3,1 mil prefeituras têm plano diretor, o que representa pouco mais da metade (55,4%) dos municípios do país. Entre as cidades com mais de 20 mil habitantes, a proporção sobe para 92,2% (1.615 prefeituras).

A mesma pesquisa revelou que, a cada quatro municípios brasileiros, três sofreram impactos ambientais no intervalo de dois anos, como secas, alagamentos e deslizamentos. Esse dado representa 4.140 de um total de 5.571 cidades (74,3%).

Alimentos

Paulo Nobre detalhou que o Super El Niño pode causar reflexos negativos duradouros na produção de peixes utilizados na alimentação humana.

Ele lembrou o último El Niño, nos anos de 2023 e 2024, classificado como forte, quando a Região Norte enfrentou uma seca severa.

“Na cabeceira dos rios amazônicos, os rios secaram. Você podia atravessar o Rio Negro a pé”, reconstituiu, referindo-se ao afluente do Rio Amazonas.

“Isso significou que o abastecimento de alevinos, filhotes de peixes nas lagoas, que iriam crescer e no ano seguinte seriam pescados, não ocorreu”, explicou. Segundo ele, isso faz com que a seca tenha um efeito “multianual” na capacidade das comunidades que dependem da pesca.

Especialistas apontam que o Super El Niño pode causar distúrbios também na agricultura.

"Abençoado com o sol"

O pesquisador do Inpe fez ainda previsões sobre os efeitos do fenômeno na geração de energia do sistema elétrico brasileiro.

Ele avaliou que, na Região Sul, não há ameaça de baixa no nível dos reservatórios. Já a redução de chuva no Norte causa impactos negativos na capacidade de geração das hidrelétricas que utilizam recursos hídricos das bacias de captação.

No entanto, Nobre acredita que não haverá problemas de abastecimento em todo o Brasil pelo fato de o país ser “abençoado com o sol”.

“A produção fotovoltaica [por painéis solares] é a forma mais barata de produção de energia no planeta”, acrescentou.

Ele lembrou que a geração solar só ocorre durante o dia, o que faz o país depender da capacidade de armazenamento de energia.

“Uma das formas é a água. É poupando as nossas hidrelétricas”, disse, acrescentando que o Brasil tem uma capacidade comparativa enorme, o que garante a segurança energética mesmo em períodos climáticos extremos.

“É um misto de formas de geração que não são fossilizadas: não é a térmica, carvão, petróleo nem gás. É sol, vento e água”, completou.

Perigo da desinformação

A palestra de Paulo Nobre foi direcionada a um público majoritariamente jovem. Na conversa com os jornalistas, ele enfatizou que o maior inimigo da humanidade não é o clima. “São as informações falsas que chegam à mente das pessoas e dizem assim: ‘Isso não é culpa sua, é culpa dos que poluíram o mundo no passado, na Revolução Industrial’.”

Para ele, pode até ser, mas o prejudicado é a geração atual. “A água vai subir lá em casa, vai ser meu filho quem vai ser arrastado”, alertou.

O climatologista reforçou a orientação para que a sociedade cobre ações dos governantes. “Esse é o futuro que eu acho que está nas nossas mãos hoje construir.”



