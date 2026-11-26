Interlocutores do Planalto ouvidos pelo Correio avaliam que a insistência pela via negocial, até então priorizada pelo Executivo brasileiro, pode estar se esgotando e defendem uma reflexão sobre a adoção de medidas de retaliação.

A nova investida tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez crescer, nos bastidores do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), as discussões sobre uma mudança de estratégia na condução das negociações comerciais com Washington.

Em uma avaliação de um alto funcionário do Planalto feita reservadamente à reportagem é de que o governo norte-americano não tem demonstrado disposição para uma negociação efetivamente bilateral, mas para a "imposição de condições comerciais".

Pesa nessa leitura o fato de Washington não ter apresentado, conforme acordado após uma conversa telefônica entre Lula e Trump, uma proposta com os termos de referência para as tratativas. Em vez disso, a Casa Branca voltou a sobretaxar produtos brasileiros.

Em conversas de coxia, cita-se o Canadá como exemplo de país que alterou a estratégia de negociação com os norte-americanos e partiu para a retaliação. Também entraram no radar do governo brasileiro os acordos firmados pelos Estados Unidos com países asiáticos, a exemplo de Filipinas, Malásia e Indonésia. Na avaliação de interlocutores palacianos, as concessões feitas por essas nações resultaram em reduções pouco expressivas das tarifas.

Há, ainda, entre auxiliares de Lula, a percepção de que a nova ofensiva de Trump busca constranger o Brasil a abrir mão de duas frentes de atuação: a contestação das medidas norte-americanas junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) e a adoção de mecanismos de reciprocidade econômica.