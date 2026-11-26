A cena de uma enfermeira que desceu da ambulância para pedir passagem aos carros dentro de um engarrafamento viralizou nas redes sociais. O episódio aconteceu na última terça-feira (24), na cidade de Macaíba, localizada na Região Metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte.

Analice Campelo tem 30 anos e atua como enfermeira de urgência e emergência desde 2021. Ela auxiliava a transferência de uma paciente de 35 anos que vinha do município de Currais Novos, situado no Seridó potiguar, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João Machado, em Natal.