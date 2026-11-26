A cena de uma enfermeira que desceu da ambulância para pedir passagem aos carros dentro de um engarrafamento viralizou nas redes sociais. O episódio aconteceu na última terça-feira (24), na cidade de Macaíba, localizada na Região Metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte.
Analice Campelo tem 30 anos e atua como enfermeira de urgência e emergência desde 2021. Ela auxiliava a transferência de uma paciente de 35 anos que vinha do município de Currais Novos, situado no Seridó potiguar, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João Machado, em Natal.
Presa no congestionamento, a ambulância estava com sua sirene quebrada e, devido ao tempo perdido no trânsito, havia pouca quantidade de oxigênio disponível para a paciente. Felizmente, o veículo foi escoltado por uma viatura da Polícia MIlitar pouco antes de chegar à capital e Analice conseguiu dar entrada no hospital.
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Caso parecido aconteceu recentemente em Pernambuco
Um episódio semelhante ao de Analice aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, quando o médico Johny Barbosa desceu da ambulância em que estava para pedir passagem aos veículos que formavam um engarrafamento intenso na BR-101. O plantonista auxiliava no transporte de uma paciente em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), na capital pernambucana na última sexta-feira (20).