O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira (26) que a ameaça dos Estados Unidos de aplicar tarifas contra o setor aéreo brasileiro é uma medida "descabida". Ainda segundo ele, a medida prática internacional é firmar tratados para não taxar a aviação, a fim de não desestimular o setor, que lida com altos custos operacionais.

"Não há no mundo tarifa para o setor aeronáutico. Isso é uma coisa totalmente descabida e vamos trabalhar para reverter. Não há no mundo tradição de fazer isso com um setor tão estratégico quanto o setor aéreo", disse o vice-presidente a jornalistas, depois de participar da cerimônia de recebimento da primeira aeronave da Embraer na frota da Latam no Brasil.