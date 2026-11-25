Entre as possíveis atrações estão Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, e o cantor porto-riquenho Bad Bunny. A expectativa é concluir a lista de artistas até o fim desta semana. Bad Bunny autorizou o uso de uma de suas músicas na campanha eleitoral petista deste ano.

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para 5 de janeiro, terá programação cultural com artistas internacionais e uma estrutura especial para receber o público em Brasília. A organização está sob responsabilidade da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, escolhida pelo presidente para coordenar os preparativos, assim como ocorreu em 2023. O governo federal estima reunir até 1 milhão de pessoas na capital, número bem superior ao registrado na última cerimônia, quando aproximadamente 300 mil visitantes estiveram na cidade.

A preparação da capital também inclui a restauração da Praça dos Três Poderes, com conclusão prevista para o mês que vem. O projeto contempla a renovação do piso de pedra portuguesa, melhorias na drenagem e na iluminação, adequações de acessibilidade e recuperação dos monumentos e edifícios históricos. Será o primeiro restauro completo do espaço, que deverá receber parte da movimentação relacionada à solenidade.

Para organizar o funcionamento da cidade durante as duas cerimônias, o Governo do Distrito Federal (GDF) decretou ponto facultativo em 5 e 6 de janeiro. Além da recondução presidencial, a segunda data será marcada pela transmissão do cargo à governadora Celina Leão (PP) e pela posse dos deputados distritais eleitos.

O Executivo local também anunciou medidas para atender os visitantes que não conseguirem hospedagem na rede hoteleira. Entre as alternativas estão áreas públicas destinadas a trailers, motorhomes e ônibus de caravanas. Os espaços previstos são o Parque de Exposições Granja do Torto, o Pavilhão do Parque da Cidade e, caso necessário, a Concha Acústica. A iniciativa busca oferecer locais de permanência para grupos que virão para os eventos.

A hospedagem é outro desafio. Com o aumento da procura, as diárias nos hotéis de Brasília já registram preços até cinco vezes superiores aos praticados em outras datas, segundo informações divulgadas pelo G1. O GDF informou que trabalha em alternativas de acolhimento e infraestrutura para atender à demanda.

A cerimônia será a primeira posse presidencial realizada em janeiro fora do dia 1º desde 1995, após mudança constituicional.