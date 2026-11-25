A cidade será a segunda praça relevante da região Nordeste a contar com o E2 na malha da LATAM, próxima de Fortaleza, e terá papel importante na estratégia de fortalecimento das conexões com a capital cearense e com o principal hub da empresa no país, Guarulhos.

A partir de fevereiro de 2027, o Aeroporto Internacional dos Guararapes passará a receber operações regulares do novo modelo Embraer E195-E2 da LATAM, tornando Recife uma das principais apostas iniciais da companhia para o novo jato da fabricante brasileira.

Os registros de voos da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC mostram que o E195-E2 começa a operar no Recife em 22 de fevereiro de 2027. Inicialmente, a aeronave será utilizada em voos para Fortaleza e Guarulhos, mercados que reúnem forte demanda corporativa, turística e de conexões.

Enquanto Guarulhos concentra a maior parte da malha nacional e internacional da Latam, Fortaleza vem se consolidando como um dos principais polos de conectividade da companhia do Nordeste.

O E195-E2 chega para complementar a operação dos Airbus A320 e A321, aeronaves maiores, oferecendo uma combinação de menor custo operacional, elevada eficiência de combustível e conforto superior para o passageiro graças à configuração 2-2, sem assento do meio. Para a LATAM, trata-se da ferramenta ideal para ampliar frequências sem necessariamente aumentar a oferta de assentos de maneira excessiva.

A chegada gradual dos E2, serão 24 aeronaves numa primeira fase, poderá incrementar essas ligações todas ao longo de 2027.

Como evolui a operação do E195-E2 no Recife (previsão de 23/11, voos à venda) ANAC



Como evolui a operação do E195-E2 no Recife (previsão de 23/11, voos à venda) ANAC. (crédito: Igor Pires)

Pico da operação ocorre no segundo semestre

A programação prevista para setembro e início de outubro de 2027 revela o desenho mais robusto da malha.

Nesse período, Recife passa a receber diariamente quatro chegadas e quatro partidas do E195-E2, distribuídas entre Guarulhos e Fortaleza. São duas frequências em cada sentido para cada rota, totalizando oito movimentos diários do modelo no aeroporto pernambucano.

A estratégia da Latam indica a criação de uma rede de maior número de frequências. Em vez de concentrar toda a capacidade em poucos horários, a companhia passa a distribuir voos ao longo do dia, facilitando conexões e ampliando a atratividade da malha para passageiros de negócios e de lazer.

E195-E2: a aposta da LATAM que pode dinamizar a ponte aérea Fortaleza–Recife

A chegada do Embraer E195-E2 da Latam a Recife deve consolidar oferta permanente de duas frequências diárias em cada sentido entre Recife e Fortaleza, um dos mercados aéreos mais importantes do Nordeste.

Os registros de programação da companhia mostram que a rota Recife–Fortaleza começará a receber operações do E195-E2 em fevereiro de 2027. Inicialmente haverá uma frequência diária em cada sentido. A partir de maio, porém, a Latam planeja dobrar sua presença, passando para duas frequências diárias entre as capitais. No segundo semestre a programação se estabiliza com quatro voos diários na rota, sendo dois Recife–Fortaleza e dois Fortaleza–Recife.

Os horários desenhados pela companhia são particularmente interessantes. Saindo de Recife, haverá voos cedo pela manhã e no fim da tarde, permitindo viagens de bate-volta para compromissos corporativos. Já as chegadas provenientes de Fortaleza ocorrerão no meio da tarde e final da noite, ampliando as opções de conexão e permanência nos dois mercados.

Entre janeiro e setembro de 2026, a LATAM transportou mais de 102 mil passageiros entre Fortaleza e Recife, com ocupação média de 73,7% (alguns meses com 1 voo diário bate e volta, alguns meses com 2 voos). Em vários meses, especialmente janeiro, julho e setembro, os índices ficaram próximos ou acima de 75%, mesmo sem uma oferta permanente de duas frequências diárias por sentido.



Os dados mostram que a rota pode ter melhores ocupações, e o E195-E2 surge justamente como a ferramenta ideal para isso.

Com 136 assentos e custos operacionais menores do que os Airbus A320 e A321, o jato permite à LATAM aumentar frequências sem precisar inundar o mercado com excesso de capacidade. Na prática, a companhia pode oferecer mais horários, melhorar a conectividade e aumentar sua competitividade.

Quando simulamos a operação utilizando o E195-E2 nas frequências observadas em 2026, os resultados chamam atenção. Em vários meses a ocupação teórica ficaria acima de 90%, e em alguns períodos chegaria perto da lotação total. Isso sugere que existe espaço para crescimento e que a companhia pode capturar demanda adicional ao aumentar as opções de horários.

A estratégia também deve ser analisada à luz da forte presença da Azul na rota. Atualmente, a Azul é a líder absoluta entre Fortaleza e Recife. De janeiro a setembro de 2026, a empresa transportou aproximadamente 246 mil passageiros, contra pouco mais de 102 mil da LATAM. Além disso, a Azul registrou uma ocupação média de 84,8%, mais de 11 pontos percentuais acima da concorrente.

Essa diferença mostra que a Azul construiu uma posição muito sólida entre as duas capitais, sobretudo pelo seu grande hub no Recife e, ainda, que o mercado possui demanda suficiente para suportar uma concorrência mais intensa.

O E2 trará mais flexibilidade, dado que, em vez de competir apenas por capacidade, a companhia passa a competir por mais opções de horários ao longo do dia, a empresa se torna mais atraente para passageiros corporativos e para viajantes que valorizam flexibilidade.

Será o primeiro laboratório do E2 na região , o que deverá viabilizar outros crescimentos.

